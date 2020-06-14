Чиновники массово провалили тесты на коронавирус

За два месяца эпидемии в России научились массово и быстро тестировать на новую инфекцию. Но ещё раньше сама эпидемия превратилась в жёсткий и беспощадный тест для всех. Тотальная проверка, в которой выборка – все 147 миллионов жителей самой большой страны мира. Тестирование добралось до каждого дома и, что важнее, каждого кабинета. Изучать его результаты будут долго, причём делать это можно индивидуально, отсидеться в стороне не получилось ни у кого. Сейчас же оценим «крупными мазками», кто прошёл проверку, а кто экзамен провалил.

Президент даёт порулить

Уникальная ситуация с пандемией принесла и уникальную управленческую схему. Мы привыкли за все 2000-е, что если где беда и проблема, то страну в ручном управлении ведёт президент. Остальные – не более чем статисты. И происходило это, пожалуй, не потому, что глава государства так хотел, а потому, что не видел, кому можно доверить.

Но этот год – действительно переломный. Возможно даже, что, осведомлённый как никто другой, президент, инициируя конституционные преобразования и смену правительства, учитывал надвигающуюся пандемию. Понимая все изъяны прежней команды, он провёл смену правительственного состава накануне появления «чёрного лебедя».

Новое правительство, точнее, новый премьер и частично обновлённая команда спустя кратчайшие сроки оказались на передовой сражения с эпидемией. По сути – без раскачки, без возможности поплотнее обосноваться в креслах они пошли на проверку боем.

И президент в этот раз не прикрывает всех. Он – национальный лидер, он разговаривает с народом и формулирует основные стратегические задачи, определяет рамки и ключевые меры. Но реализовать их должна исполнительная власть – правительство и губернаторы. Полномочия и те, и другие получили.

Владимир Путин, безусловно, готов в любой момент вмешаться в любые проблемы – будь то выплаты медикам или нейтрализация вспышки инфекции в конкретном регионе. Но одновременно он даёт возможность проявить себя всем – и выявляет все слабые места, слабые звенья в управленческой системе.

Правительство народного сомнения

Какую оценку президент даст своему новому премьеру по итогам эпидемии, сейчас гадают многие. Среди политологов и экспертов мнения бурлили самые разные – особенно с учётом фактора «заказухи» (слишком часто в телеграм-каналах прокатывались вперёд-назад волны наездов и контрнаездов). Общим местом в первые дни и недели работы нового правительства стало признание его временного, «технического» характера. Мишустина пытались представить чем-то вроде громоотвода, греющего место для «настоящего преемника».

Но вскоре многие сошлись в том, что

предположения о технической роли сегодняшнего правительства в России терпят крах. Команда Мишустина, за редким исключением, оказалась, пожалуй, самой работоспособной в современной России – впервые не возникает желания отправить его (правительство) в отставку, а членов кабинета (опять же за редким исключением) под суд… Минимум гипертрофированных политических амбиций, максимум исполнительской воли и дисциплины вывели Мишустина за границы технической роли, сделали его реальным субъектом принятия решения в России.

Общей и единой оценки правительству Мишустина и его работе в условиях эпидемии нет. Так и должно быть. Действующий состав правительства собран оперативно из старых и новых лиц, его можно считать предварительным. Сейчас тестируется не столько правительство как цельный механизм – таковое только зарождается. Стресс-тест проходят все элементы кабинета. Персонально. Поэтому и оценивать надо каждого задействованного.

Старую гвардию и вирус не берёт

Если искать безупречность в действующем правительстве, то у неё, пожалуй, две фамилии – Лавров и Шойгу. Эвакуация туристов проходила не без проблем, но масштаб и скорость работы оставили неизгладимое впечатление, особенно с учётом того, что российские граждане за рубеж в основном едут самостоятельно и с посольствами и консульствами общаются только когда случится какая-либо проблема. Но – собирали, помогали. На 30 мая, как пишет Коммерсантъ со ссылкой на МИД, свыше 241 тыс. человек вернулись в Россию и более 21 тыс. получили материальную поддержку.На совместном счету дипломатов и военных – стремительная и эффективная помощь Италии и другим странам, доставка медикаментов и оборудования. В целом, МИД как был скалой в лице его хозяина, так и остался.

Работу военных специалистов оценил и президент:

Хотел бы отметить профессиональную работу личного состава Вооружённых сил. С самой лучшей стороны проявили себя военные врачи, подразделения Минобороны, которые оказывали помощь гражданам Италии, Сербии, Боснии и Герцеговины, ещё ряда стран в борьбе с эпидемией COVID-19.

В целом эпидемия подтвердила то, что, в общем-то, все и так знают: Шойгу изменил российскую армию. Перечислять можно бесконечно – и новое вооружение, и новые военные базы, просто совсем другое всё. Подробно об этом рассказывали в день 65-летия министра.

Но отдельно хочется сказать о военных строителях. История о стремительном строительстве 16 госпиталей в любой другой структуре подавалась бы под такие фанфары… Месяцами бы гордились успехами, получали грамоты и благодарности. А военные всё сделали как-то… буднично, что ли. Министр сказал, что к 15 мая запустит 16 новых медицинских центров, ну так 15-го и доложил – всё сделано. И никакого роздыха – тут же поехали строить дополнительные медицинские центры в Дагестане, разворачивать там, где нужно, полевые госпитали. При этом про другие задачи тоже не забывают, например, к маю менее чем за год возвели новый терминал аэропорта Петрозаводска.

В регионах на военных строителей всегда молятся и одновременно побаиваются. Молятся потому, что если эти сказали, что через год тут будет стоять, например, новое и современное кадетское училище, так через год там проходит линейка первых учащихся. А боятся потому, что они требовательны как к себе, так и к местным властям. С ними невозможно ничего затянуть, бессмысленно рассказывать о каких-то обстоятельствах. Они приходят, строят и заставляют работать всех вокруг.

Кандидаты под зачистку

Важнейшую часть работы, разумеется, возложили на социальный блок. И главная фигура здесь – вице-премьер Татьяна Голикова, шансы которой оцениваются очень по-разному. С одной стороны, она всё время в кадре докладывает президенту о ходе борьбы с вирусом. Но с другой, именно эта публичная деятельность через голову непосредственного начальника – премьера – вызывает понятное раздражение. Эксперты недоумевают – почему «главный социальщик» Голикова фактически переложила большую часть ответственности на Мурашко и Попову, а остальное уступила Собянину.

При этом, как уже сказано, Мишустин, ещё оставаясь на лечении от COVID-19, лично занимался решением проблемы стимулирующих выплат медикам, которые борются с коронавирусом.

После того как Владимир Путин высказал резкие оценки ситуации с выплатами президентских надбавок медработникам, контактирующим с коронавирусными больными, и назвал процедуру выплат «канителью», Михаил Мишустин, ещё находясь в больнице, лично вмешался в ситуацию,

– сообщили источники «Интерфакса» в правительстве.

Разумеется, никто не забыл и о том, что именно вице-премьер Голикова так или иначе несёт ответственность за ту «оптимизацию» российского здравоохранения, которая привела к катастрофическому сокращению количества врачей и медперсонала, лечебных учреждений. Об этом подробно мы писали здесь. В последнее время «мадам арбидол» не раз возмущалась результатами «реформирования» российского здравоохранения, но все же помнят, кто за этот развал отвечает. И после эпидемии, вполне возможно, припомнят.

Голикова так или иначе в ответе за «оптимизацию» российского здравоохранения. Фото: Federation Council of Russia / Globallookpress

Ещё одним коронадвоечником уже почти с уверенностью можно считать нового министра экономического развития Максима Решетникова.

2 июня Михаил Мишустин представил Владимиру Путину план восстановления российской экономики.

За месяц до этого президент России исключил Решетникова из рабочей группы президентского Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Ранее в ходе совещания по реализации принятых мер, направленных на поддержку экономики и социальной сферы в условиях коронавируса, Путин раскритиковал Решетникова после его неудачного выступления.

Многое из того, что я сейчас услышал, – перечень решений, которые ранее приняты. Кое-что вы сказали о том, как эти решения работают, и всё. Я бы попросил вас повнимательнее заглянуть внутрь: как реализуются эти решения, какое количество выдано денег, кому. Структурировать надо всю эту информацию, чтобы владеть, владеть ситуацией вживую просто,

– осадил министра Путин.

Некоторые эксперты предполагают, что план Мишустина сочинялся, скажем так, без решающего участия бывшего пермского губернатора. Стоит добавить, что сам премьер также высказывал недовольство работой экономического министра в связи с процессом выдачи льготных кредитов бизнесу. Как писали, задача эта по факту была провалена.

Беспомощная чрезвычайщина в Москве

Министра Решетникова считают человеком команды Сергея Собянина, мэра Москвы, которого все предыдущие годы превозносили как абсолютный идеал регионального руководителя. «Нам нужен свой Собянин», – такие фразы можно было нередко слышать в регионах во время выборов губернаторов.Между тем деятельность Сергея Собянина в должности руководителя города, ставшего эпицентром эпидемии, вызывает массу вопросов. Дело даже не в том, насколько эффективны были принимаемые им решения. Вопрос в том, что глава Москвы увидел в эпидемии шанс. Шанс стать вторым лицом в государстве. Для этого московскому мэру был нужен максимально жёсткий карантин в столице. Тогда он мог показать, что лучше него никто не справляется. А справился с Москвой – справится и со страной. Одним словом, именно Собянин эти два месяца назывался лидером «партии чрезвычайщины», ратовавшей за максимальное ужесточение карантинных мер.

Деятельность Сергея Собянина в должности руководителя города, ставшего эпицентром эпидемии, вызывает массу вопросов. Фото: АГН «Москва»

Какое-то время ему даже благоволили. Неоднократно возникали ситуации, когда мэр действовал не только через голову председателя правительства – это-то вообще стало в порядке вещей, но и позволял себе бежать впереди главы государства. Так было с памятным указом Собянина о начале самоизоляции в Москве, который был опубликован до обнародования позиции Путина. Но есть основания предполагать, что за два месяца вещающий из каждого утюга Собянин, который через раз противоречит или вовсе опровергает федеральную власть, утомил руководство страны.

Утомил он и своих горожан. Глючное приложение «Социальный мониторинг», многотысячные штрафы по любому поводу, цифровые пропуска и давка в метро в первые дни их введения вызвали просто шквал гнева и бурю сарказма со стороны жителей столицы.

Последней каплей стали введённые на днях «прогулки по расписанию». Само по себе решение можно было бы и обосновать как постепенное смягчение карантинных мер – но «правоустанавливающие» документы и комментарии официальных лиц оказались настолько нелепы и абсурдны, да просто глупы, что вызвали у москвичей едва ли не большую ярость, чем все предыдущие ограничительные меры.

Начинают раскапывать и то, как и в чьих интересах сжигались деньги в огне борьбы с «короной». «Самоизоляцию» в Москве уже называют чёрной финансовой дырой. В частности, обсуждают удивительный факт – ещё в марте правительство Москвы приобрело крупнейшего производителя медицинских масок в России ООО «КИТ», производящего более трети всех масок в стране.

В общем, будущее хозяина столицы по итогам эпидемии вызывает немало вопросов. Кто-то (возможно, даже не по заказу) продолжает рассказывать о его близком премьерском (а то и больше) будущем. Кто-то считает, что Москву с такими настроениями москвичей будет сложно удержать от политического хаоса.

Что касается москвичей, то они уже и не протестуют, они просто забили на указания местных властей, которые эти власти и сами внятно расшифровать не могут.

27 мая Сергей Собянин во время онлайн-встречи с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что с 1 июня у жителей Москвы впервые за два месяца появится возможность гулять по графику. Москвичи посмеялись и уже 28-го вышли гулять со всем столичным безразличием к строгостям городских властей. Дворы, площадки, тротуары и парки были полны пешеходов. Народ отдыхал в скверах, загорал на берегу Москвы-реки, занимался спортом на площадках. Дети, пенсионеры – гуляли все.

Ну не смогли…

Что же остальные регионы? Не вызывает сомнений, что нас ждёт ещё одна волна отставок (подобно той оперативной зачистке самых проблемных губернаторов Архангельской области, Камчатки и Коми, что произошла в начале пандемии). Вполне вероятно, это произойдёт сразу после того, как с первой волной эпидемии будет покончено, а вторая ещё не подступит. Например, в сентябре-начале октября, после единого дня голосования.

Губернаторы, главы республик у нас разные – от молодых технократов до старой гвардии различных эпох. Но какими бы они ни были, в большинстве своём они продемонстрировали весьма сомнительные способности к самостоятельной работе. А именно такой тест предложил всем региональным лидерам глава государства. По факту, он дал им то, чего так давно просили, – свободу в принятии решений и управлении своей территорией. Вот и получили.

Правда, когда регионалы просили этой свободы, они-то имели в виду всё больше про деньги, чтобы можно было больше налогов оставить на местах. А получили свободу принимать решения и нести за них ответственность. Президент определил, что именно на местах должны были решать, какие карантинные меры вводить и как. Для многих регионалов это стало настоящим шоком. Работать «без инструкции» они просто не умеют, работать в чрезвычайных условиях не хватает энергии, решительности, готовности отвечать за свои решения.

В принципе, сейчас можно было бы сменить чуть ли не половину из них. Но, разумеется, тотальной зачистки не будет, выберут худших из худших.

И первым в списке таковых видится руководитель второй столицы, петербургский мэр Александр Беглов. Подробно о нём уже писалось. С тех пор мало что изменилось. На днях известный телеграм-канал «Медиатехнолог» разразился критикой в адрес пресс-службы губернатора – дескать, не справляется и портит имидж своего патрона. Увы, есть такие болезни, перед которыми бессильна современная медицина, есть такие губернаторы, с которыми ни одна пресс-служба не в состоянии справиться…

В апреле на заседании Координационного совета премьер-министр Михаил Мишустин высказал недовольство губернаторским корпусом, который, по его мнению, слишком формально отнёсся к борьбе с пандемией COVID-19 в России. Незадолго до этого и Владимир Путин обратил внимание губернаторов не только на их новые полномочия в борьбе с коронавирусом, но и на их личную ответственность за плохую работу с населением.

В числе аутсайдеров на Координационном совете назвали Омскую, Белгородскую, Орловскую, Пензенскую, Ивановскую, Новгородскую и Тверскую области, Ставропольский и Алтайский края, а также Республику Тыва.

К названным регионам можно добавить Саратовскую область, Краснодарский край, Хакасию, Томскую область и Башкортостан. Губернаторы этих регионов в течение апреля либо допустили организационные сбои в процессе выдачи пропусков, либо отметились словесными ляпами.В первые дни официального карантина, 2-3 апреля, широко прославились губернаторы Саратовской области и Краснодарского края – Валерий Радаев и Вениамин Кондратьев. В обоих регионах была «организована» давка в районные администрации, за получением пропусков для передвижения на транспорте.

20-21 апреля этим же отметился губернатор Ростовской области Василий Голубев. В Ростове-на-Дону решение выдавать пропуска на передвижение по городу непосредственно «в руки» также привело к огромным живым очередям. Немедленно на берегах Дона началась онлайн-акция протеста против режима самоизоляции. Виртуальный протест был подхвачен в других городах: Самаре, Красноярске, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге.

В Мордовии губернатор Владимир Волков на фоне эпидемии допустил безумный рост цен на продукты питания и индивидуальные средства защиты. Подорожал сахар, пресловутые лимоны и имбирь поднялись в цене до 300 и 4 200 рублей соответственно, а медицинские маски реализовывались по 70 рублей штука.

В Ставропольском крае жители Пятигорска обвиняли губернатора Владимира Владимирова в том, что он под шумок пандемии COVID-19 начал экстренно застраивать заповедную гору Машук. Ранее горожане мешали планам губернатора соорудить на склоне горы, на заповедных землях, круглогодичный «Молодёжный многофункциональный патриотический центр «Машук»». Они опасались, что фундаменты зданий и коммуникации перережут существующие на горе минеральные источники.

В Пятигорске был объявлен строжайший карантин, граждане заперты по домам, а на гору беспрепятственно прибыла строительная техника.

Вновь стал героем обсуждений ставропольский губернатор после своего отчёта по итогам работы перед краевыми депутатами. Он предпочёл не замечать даже самые очевидные проблемы в экономике и социалке, вызванные пандемией. В здравоохранении, по словам Владимирова, всё идеально или близко к тому – и фельдшерские пункты строятся, и смертность от хронических болезней падает.

И это при том, что он недавно был отчитан Мишустиным за нехватку реанимационных коек, а Счётная палата РФ ставила на вид износ и нехватку в Ставрополье машин скорой помощи.

МЧС России организует масштабную дезинфекцию объектов коммунальной инфраструктуры в Республике Дагестан. Фото: EMERCOM of Russia / Globallookpress

Экономике края, по мнению Владимирова, «эпидемия не нанесла критического ущерба» (потери регионального бюджета пока – 20 миллиардов рублей, строительство 11 соцобъектов из-за секвестра придётся отложить минимум на год). Владимиров даже поручил обеспечить рост экономики края в этом году на 2%! Вся страна готовится к экономическому спаду, а Ставрополье зацветёт.

О проблемах Дагестана со вспышкой инфекции известно всей стране – их решать взялся сам президент. Можно добавить в бесконечный список глав и руководителя Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова. В республике подняли бунт врачи скорой из-за дефицита защитных средств и проблем с выплатами. В республику выдвинулся Следственный комитет.

Но рассчитывать глав всё же будут по гамбургскому счёту – им надо закончить с эпидемией, провести все мероприятия, посвящённые 75-летию Победы, обеспечить 1 июля голосование по изменению Конституции. И вот по совокупности всего и будут выносить приговоры и благодарности – кому как.

Оппозиция обнулилась

Как известно, у нас в стране две оппозиции – одна системная, другая несистемная. Первая стремится к нулю, вторая уже давно беспрестанно на этот самый ноль умножается.

Долго говорить про «системных» не хочется. Символом «возрастания роли партий путём её обнуления» стал Сергей Миронов, который попросту объявил о приостановке деятельности «Справедливой России» (было бы что приостанавливать, ехидничали недоброжелатели). Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, как и во всех остальных случаях, использовал коронавирусное время для эпатажных заявлений и сотрясания воздуха – впрочем, он уже давно воспринимается просто как «информационный шум».

Что касается Геннадия Зюганова, то его штормило: то он критиковал власти за ограничения, поскольку это ущемление прав оппозиции, то тут же говорил о недостаточных усилиях властей по борьбе. Он успел и Бога помянуть, и про экономику поразмышлять. В условиях, когда президент отменил исключительно важные для всей страны мероприятия 9 мая по случаю 75-летия Победы, Зюганов ничего не стал отменять и сам принял демонстративное участие в праздновании 150-летия со дня рождения Владимира Ленина.

Что же касается оппозиции несистемной, то для неё коронакризис открыл, казалось бы, все двери. Многочисленные ошибки власти, падение уровня жизни, резкий рост психологической усталости и протестных настроений – всё это предоставило нашим борцам за «прекрасную Россию будущего Навального» море возможностей. Давай, распространяй свою пропаганду в интернете, вбрасывай идеи, связывай людей. Но раздался громкий звук: пшик, в общем. Гоп-оппозиция показала, что не умеет ничего, кроме хайпа, – да и его умеет создавать очень хило. Вот Навальный – героически наехал на «прислужницу власти» Елену Малышеву и её зарубежную недвижимость. Попал пальцем в один из макетов Елены Малышевой, которые она так любит показывать в своих передачах: Малышеву воспринимают как фрика, пошлую клоунессу, кого угодно, только не как лицо кровавого режима.

Как русские не бросили друг друга в беде

Коронатест, как и было сказано, уникален тем, что затронул каждого. Каждый прошёл проверку. Уверен, что российскую литературу и кино ждут романы и сериалы о том, как люди прошли это испытание. Да и не только российскую, безусловно, через пару лет «Оскар» получит какая-нибудь киноэпопея об эпидемии и американцах.

Люди России показали, что общая беда и проблема – это особое, но в целом естественное состояние жизни нашего народа. Оно катализирует лучшие качества. Люди готовы помогать друг другу. Врачи и медсёстры ещё раз продемонстрировали готовность сражаться до последнего, по 45 суток жить в больнице, идти на врага без оружия и защиты, которые, как водится, «не подвезли».

Последнее – тоже традиция. Песня «Подмога» с её вечными строчками: «Жаль, подмога не пришла, подкрепленья не прислали, нас осталось только два, нас с тобою нае…ли, все братушки полегли, и с патронами напряжно, но мы держим рубежи, мы сражаемся отважно» была и останется вечным гимном нашей передовой.

Никто и не удивляется. Да, Шойгу сделал нашу армию эффективной и технологичной, но мы на это смотрим до сих пор как на казус, как на что-то несвойственное нам. Ведь мы же знаем, что «пуля – дура, штык – молодец», а самые страшные для врага войска – это стройбат с сапёрными лопатками.

В эпоху коронавируса оказалось, что у нас – как и в прежние сотни лет, по-прежнему действуют формулы: «Если нельзя, но очень хочется, то можно» и «Строгость российских законов смягчается необязательностью их исполнения». Возможно, в тех ситуациях, когда строгость приобретает идиотский характер, только они способны нас защитить.

Получив идиотские запреты от региональных начальников, люди, как правило, не пошли на площади возмущаться. Люди пошли в парки, которые как бы закрыты, но где все гуляют. Салоны красоты, прочие организации услуг закрыты, но через «Авито» всех можно пригласить домой. К автору до эпидемии раз в неделю приходила пенсионерка делать генеральную уборку. Как сознательный, я на время карантина её визиты отменил. В самый разгар эпидемии созванивался с ней – говорит, что, как и прежде, работает, только я и отказался, в остальные дома и квартиры она ходит убирать каждую неделю. Трафик на улицах Москвы, Петербурга и других крупных городов, по субъективным ощущениям, восстановился в мае полностью. Люди на все объявления о продлении карантинных мер покивали головой и… занялись своей жизнью. Слава Богу, что в полиции в большинстве своём тоже работают «наши люди». Конечно, случаи с задержаниями и штрафами есть, но мы о них и знаем-то скорее потому, что они – исключение из общего негласного соглашения: мы не сидим в карантине, мы изображаем карантин.

Власти могут отчитаться наверх о принятых мерах, а люди продолжат делать свои дела, но только тихо, не выпячивая. Ведь неотъемлемая часть любого российского забора – это дыра в ограде, через которую можно просочиться, и сторож, с которым можно договориться.

Хорошо, что сохраняется баланс, – отмахиваясь от идиотизма, наши люди не впали в идиотизм сами: практически нигде в России местные власти не сыграли в белорусский вариант. Впрочем, легкомыслие, неграмотность и недоверие к властям сыграли злую шутку над жителями Владикавказа (устроившими «антикарантинный» митинг) и дагестанцами, которые полностью пренебрегли карантинными требованиями.

Так что в целом коронавирусный тест если что и доказал со всей определённостью, то – правоту слов Владимира Путина: «Россия – это отдельная цивилизация».