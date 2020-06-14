В сахаре обнаружена еще одна опасность для организма

|Казалось бы, о пагубном воздействии сахара известно всё, но, как выяснилось, не совсем. Ученые смогли определить, что сахар блокирует некоторые элементы нервной системы, которые отвечают за чувство сытости, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.
Исследование было проведено специалистами из Университета Мичигана. Из-за избыточного потребления сахара и блокировки определенных участков мозга чувство сытости у человека так и не наступает. Как итог – переедание, а затем и ожирение.
Для экспериментов были использованы плодовые мушки. Они, как и люди, при питании полагаются на нервные сигналы. Когда человек ест сахар, выделяется дофамин, который несет в мозг сигналы наслаждения. Мушек продолжительное время кормили фруктами с большим количество сахара. Уже скоро эксперты увидели замедление работы нейронов. После внедрения определенной молекулы в нейроны их нормальная работа восстановилась.
Мошки, не питающиеся сахаром, в итоге съели эквивалент одного печенья, хотя им был предложен эквивалент коробки печенья. Другие же насекомые продолжили есть в течение нескольких часов без остановки.
В результате «сахарной диеты» дофаминергические нейроны плодовых мушек стали в разы менее активными. Сахар снизил силу сигнала сладости, который обычно исходит изо рта. Животные же всегда учитывают поступающую от дофамина информацию о пищевой ценности того или иного продукта и его пользе.
Ученые советуют разумно употреблять сахар, чтобы потом не бороться с лишними килограммами и проблемами сосудов, которые обычно возникают вследствие ожирения.