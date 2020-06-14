В сахаре обнаружена еще одна опасность для организма

Исследование было проведено специалистами из Университета Мичигана. Из-за избыточного потребления сахара и блокировки определенных участков мозга чувство сытости у человека так и не наступает. Как итог – переедание, а затем и ожирение.

Для экспериментов были использованы плодовые мушки. Они, как и люди, при питании полагаются на нервные сигналы. Когда человек ест сахар, выделяется дофамин, который несет в мозг сигналы наслаждения. Мушек продолжительное время кормили фруктами с большим количество сахара. Уже скоро эксперты увидели замедление работы нейронов. После внедрения определенной молекулы в нейроны их нормальная работа восстановилась.

Мошки, не питающиеся сахаром, в итоге съели эквивалент одного печенья, хотя им был предложен эквивалент коробки печенья. Другие же насекомые продолжили есть в течение нескольких часов без остановки.

В результате «сахарной диеты» дофаминергические нейроны плодовых мушек стали в разы менее активными. Сахар снизил силу сигнала сладости, который обычно исходит изо рта. Животные же всегда учитывают поступающую от дофамина информацию о пищевой ценности того или иного продукта и его пользе.

Ученые советуют разумно употреблять сахар, чтобы потом не бороться с лишними килограммами и проблемами сосудов, которые обычно возникают вследствие ожирения.