Планеты в центре Млечного Пути в опасности из-за постоянно сближающихся звезд

Всего галактическая выпуклость включает 10 млрд звезд. В случае их перемещения и близкого подлета друг к другу планеты, на которых сложились оптимальные условия для живых организмов, могут серьезно пострадать. Ученые из Колумбийского университета выяснили, что на протяжении миллиардов лет большинство звезд будут «контактировать» с десятком объектов, находящихся рядом.

Известно, что в нашей галактике «звездные встречи» ‒ весьма распространенное явление. Они случаются каждые 50 тыс. лет. В галактическом диске, сформированном в центре, расстояние между телами значительно меньше, поэтому риск катастроф возрастает в разы. Солнечная система последний раз столкнулась со звездным проходом примерно 70 тыс. лет назад.

«Встречи» звезд могут не только изменить условия на планетах, но и вообще выбросить планеты из той или иной звездной системы. Примерно 25% звезд имеют шанс потерять свой балласт, а около 14% планет точно будут оторваны.

Если планеты и не «оторвутся», то произойдет их чистка. Вследствие гравитационного коллапса звезды способны взорваться в сверхновые. Во время этого процесса высвобождается огромное количество радиоактивных элементов и гама-всплесков (GRB). Когда они достигают планет, то убивают абсолютно всё на них.

Исследования подобного плана могут помочь экспертам в поиске обитаемых экзопланет, притом в нашей же галактике.