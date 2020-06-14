Планеты в центре Млечного Пути в опасности из-за постоянно сближающихся звезд

|В центральной области нашей галактики имеется выпуклость, которая содержит большое количество звезд, пыли и газа. Определенные звездные системы могут включать планеты, где сложились оптимальные условия для развития жизни. Вследствие постоянного сближения звезд имеется риск, что организмы, если они там есть, просто погибнут, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.
Всего галактическая выпуклость включает 10 млрд звезд. В случае их перемещения и близкого подлета друг к другу планеты, на которых сложились оптимальные условия для живых организмов, могут серьезно пострадать. Ученые из Колумбийского университета выяснили, что на протяжении миллиардов лет большинство звезд будут «контактировать» с десятком объектов, находящихся рядом.
Известно, что в нашей галактике «звездные встречи» ‒ весьма распространенное явление. Они случаются каждые 50 тыс. лет. В галактическом диске, сформированном в центре, расстояние между телами значительно меньше, поэтому риск катастроф возрастает в разы. Солнечная система последний раз столкнулась со звездным проходом примерно 70 тыс. лет назад.
«Встречи» звезд могут не только изменить условия на планетах, но и вообще выбросить планеты из той или иной звездной системы. Примерно 25% звезд имеют шанс потерять свой балласт, а около 14% планет точно будут оторваны.
Если планеты и не «оторвутся», то произойдет их чистка. Вследствие гравитационного коллапса звезды способны взорваться в сверхновые. Во время этого процесса высвобождается огромное количество радиоактивных элементов и гама-всплесков (GRB). Когда они достигают планет, то убивают абсолютно всё на них.
Исследования подобного плана могут помочь экспертам в поиске обитаемых экзопланет, притом в нашей же галактике.