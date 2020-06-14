Как пандемия в Китае грозит обернуться тотальной видеослежкой

К следующему году в Китае будет в шесть раз больше камер наблюдения, чем в США. Причем речь идет не только о видеоконтроле в общественных местах: аппаратуру устанавливают перед входными дверями квартир и даже внутри домов жителей Поднебесной. Как китайцы мирятся со слежкой и к чему они пока так и не привыкли?

На следующее утро после своего возвращения в Пекин Иэн Лаифф обнаружил в коридоре его многоквартирного дома камеру, направленную прямо на его дверь. 34-летний экспат из Ирландии только что вернулся из поездки на юг Китая и должен был соблюдать двухнедельный домашний карантин, введенный правительством в рамках борьбы с распространением коронавируса.

По его словам, камеру установили без его ведома. «Камера, расположенная прямо у вас перед дверью, — это вопиющее вмешательство в частную жизнь, — говорит Лаифф. — Сомневаюсь, что это законно».Несмотря на то что официального объявления об установке камер перед дверями квартир находящихся на карантине людей не было, сообщения об аналогичных случаях в некоторых городах Китая начали появляться в соцсетях еще с февраля.

В Китае в настоящий момент нет общенационального законодательства, регламентирующего использование камер наблюдения. Тем не менее камеры давно стали неотъемлемой частью повседневной жизни: они наблюдают за людьми на пешеходных переходах, автобусных остановках, в торговых центрах, ресторанах и даже в школьных классах.

По информации государственного телевещателя CCTV, по состоянию на 2017 год на всей территории Китая установлено более 20 млн камер. Но другие источники сообщают о гораздо больших цифрах. Согласно отчету IHS Markit Technology, по состоянию на 2018 год в Китае насчитывается 349 млн камер, что почти в пять раз больше, чем в США.

По данным британской исследовательской фирмы Comparitech, восемь из десяти городов мира с самым большим количеством камер на тысячу человек населения находятся в Китае.

И вот теперь из-за пандемии коронавируса камеры переместились из общественных мест к входным дверям квартир, а в отдельных случаях — и внутрь жилища.

Эволюция стратегии

Некоторое время назад в Китае начали использовать цифровой «код здоровья» для отслеживания передвижений людей и выявления тех, кто должен быть отправлен на карантин. Для контроля за соблюдением карантина китайские власти также прибегли к помощи технологий.Один из уличных комитетов города Нанкин в провинции Цзянсу 16 февраля сообщил через свой аккаунт в Weibo (китайский аналог Twitter) об установке камер перед квартирами людей для круглосуточного мониторинга того, как жители соблюдают самоизоляцию, и объяснил, что благодаря этому шагу «удалось сократить расходы и повысить эффективность противоэпидемических мер». Правительство города Цяньань в провинции Хэбэй через свой сайт также сообщило об использовании камер для наблюдения за гражданами, находящимися на домашнем карантине. А в городе Чанчунь в провинции Цзилинь, как говорится на сайте местного правительства, на улицах были установлены камеры с искусственным интеллектом, распознающие очертания людей.

По состоянию на 8 февраля в городе Ханчжоу принадлежащий государству оператор связи China Unicom помог местному правительству установить 238 камер для наблюдения за людьми на карантине, гласит пост компании в Weibo.

Фото камер, недавно установленных перед дверями их квартир, опубликовали в Weibo жители Пекина, Шэньчжэня, Нанкина, Чанчжоу и других городов.

Некоторые из них не возражают против таких мер, хотя до конца не ясно, насколько строго критические комментарии подвергаются цензуре в китайском сегменте интернета. Одна пользовательница Weibo, отправившаяся на домашний карантин после возвращения в Пекин из провинции Хубэй, сказала, что власти заранее предупредили ее об установке камеры и сигнализации перед ее дверью. «Я понимаю и полностью поддерживаю это решение», — написала она. Еще один житель Пекина, представившийся как адвокат Чан Чженгжун, считает установку камер необязательной мерой, но готов смириться с ней, «раз это стандартная процедура».

Другие граждане, озабоченные распространением вируса в их городах, призвали местные власти установить камеры для контроля за соблюдением карантина. Джейсон Лау, преподаватель Гонконгского баптистского университета и эксперт по вопросам конфиденциальности, говорит, что жители Китая давно свыклись с вездесущими камерами наблюдения.

«В Китае люди убеждены, что государство и так имеет доступ к любым их данным. Если они считают, что определенные меры помогут обезопасить их жизнь и соответствуют общественным интересам, то не слишком беспокоятся о приватности», — объясняет он.

По словам некоторых людей, камеры были установлены прямо в их квартирах.

Госчиновник Уильям Чжоу вернулся в Чанчжоу (провинция Цзянсу) из своей родной провинции Аньхой в конце февраля. На следующий день к нему домой пришел коммунальный работник в сопровождении полицейского и установил на тумбочке камеру так, чтобы она была направлена на входную дверь. По словам Чжоу, это ему совсем не понравилось. Он спросил у коммунального работника, что эта камера будет записывать, и тот показал ему отснятый материал на своем смартфоне. «Стоя в гостиной, я отчетливо попадал в кадр», — рассказывает Чжоу, который попросил не указывать его настоящее имя, опасаясь последствий.

Чжоу был в бешенстве. Он спросил, почему камеру нельзя установить снаружи, на что полицейский ответил, что там ее могут повредить вандалы. В итоге, несмотря на протесты Чжоу, камера осталась на месте.

Тем же вечером Чжоу позвонил на горячие линии мэрии и центра по контролю за эпидемией, чтобы пожаловаться. Через два дня к нему пришли двое госслужащих, которые попросили его с пониманием отнестись к ситуации и сотрудничать. Они также пообещали, что камера будет делать только статичные снимки и не будет записывать аудио и видео.

Но Чжоу этого было недостаточно.

«Из-за камеры я старался не пользоваться телефоном, опасаясь, что мои разговоры будут записаны. Я не мог перестать беспокоиться, даже когда закрывал дверь и ложился спать», — говорит он. По словам Чжоу, он не возражал бы против камеры снаружи своей квартиры, так как в любом случае не собирался никуда выходить. «Но камера внутри моей квартиры — это вмешательство в мою частную жизнь», — возмущается мужчина.

Двое других людей, находящиеся на самоизоляции в одном с Чжоу жилом комплексе, рассказали ему, что в их квартирах тоже установили камеры. В центре по контролю за эпидемией округа Чжоу сотрудникам CNN подтвердили факт использования камер для контроля за гражданами, находящимися на карантине, но отказались сообщить дополнительную информацию.

Один из уличных комитетов города Нанкин опубликовал в Weibo фото, показывающие, как власти используют камеры для контроля за соблюдением карантина. На одном из них видно камеру на тумбочке в прихожей. На другом — скриншот записи с четырех камер, установленных в квартирах людей.

Местное правительство отказалось от комментариев. В центре по контролю за эпидемией сообщили, что установка камер наблюдения не входит в перечень обязательных мер, но некоторые правительства округов решили это сделать самостоятельно.

Как работают камеры

Официальный учет камер, установленных для контроля за соблюдением карантина, не ведется. Но правительство округа Чаоян, являющегося частью города Цзилинь с населением 4 млн человек, по состоянию на 8 февраля установило 500 камер.В других странах мира правительства используют менее навязчивые технологии для отслеживания передвижений своих граждан. В Гонконге, например, все прибывшие из-за границы должны в течение двух недель соблюдать карантин и носить электронный браслет, подключенный к мобильному приложению, которое уведомляет власти, если человек покидает пределы своей квартиры или номера в отеле.

В Южной Корее используется приложение, определяющее местонахождение людей при помощи GPS. А в Польше в прошлом месяце запустили приложение, позволяющее людям на карантине отправлять селфи и таким образом сообщать властям, что они сидят дома.

Даже в Пекине не все люди, соблюдающие домашний карантин, увидели у себя за дверью камеру. Два жителя китайской столицы, которые недавно вернулись из Уханя, сообщили, что на дверях их квартир установили магнитную сигнализацию.

Лаифф, ирландский экспат, живущий в Пекине, считает, что записи с установленной снаружи его квартиры камеры просматривают работники его жилого комплекса, в чьи обязанности входит контролировать, чтобы он не выходил из дома и не приглашал к себе гостей. «На их смартфонах установлено приложение, которое показывает записи со всех камер», — говорит Лаифф и добавляет, что видел на экране телефона одного из коммунальных работников более 30 дверей квартир, в которых живут «преимущественно иностранцы».

Власть коммунальных работников

В Китае каждым городским районом управляет местный районный комитет. Этот пережиток эпохи Мао Цзэдуна стал в новом Китае основой системы контроля за населением.

Официально районные комитеты — это самостоятельные органы. На деле же они являются глазами и ушами правительства на местах и способствуют поддержанию стабильности, наблюдая за миллионами граждан по всей стране и сообщая о подозрительной активности.

Когда разразилась эпидемия, коммунальным работникам были предоставлены широкие полномочия для контроля за соблюдением домашнего карантина в жилых комплексах. В их обязанности также стала входить помощь жителям с доставкой продуктов и выносом мусора.

Каждый раз, когда Лина Али, экспат из Скандинавии, ныне живущая в Гуанчжоу, открывала входную дверь, чтобы получить свои продукты, на камере, установленной возле ее квартиры, загорался яркий свет. По ее словам, работники компании, которой принадлежит ее жилой комплекс, установили камеру в первый же день ее домашнего карантина. «Они сказали, что камера соединена с отделением полиции, поэтому каждый раз, когда загорался свет, я начинала нервничать, — рассказывает она. — В собственном доме я чувствовала себя заключенной».

В одном из районов Шэньчжэня, как сообщается в отчете, опубликованном на официальном сайте местного правительства, камеры, использующиеся для наблюдения за находящимися на карантине жителями, подключены к смартфонам полицейских и коммунальных работников. Если кто-то нарушит карантин, «полиция и коммунальные работники мгновенно получат уведомление».

Майя Вэнг, старший исследователь Human Rights Watch по Китаю, говорит, что правительства могут применить широкий спектр мер для защиты населения во время пандемии и «вовсе не обязательно устанавливать на каждом шагу камеры наблюдения».

«Меры, утвержденные китайским правительством для борьбы с распространением коронавируса, представляют собой систему тотальной слежки за населением, которая раньше применялась лишь в отдельных регионах, например в Синьцзян-Уйгурском автономном районе», — говорит она.

Юридический статус

В Китае нет общенационального законодательства, регулирующего использование камер видеонаблюдения в общественных местах. В 2016 году Министерство общественной безопасности опубликовало свой проект закона о камерах видеонаблюдения, но его до сих пор не принял парламент. Некоторые местные правительства за последнее время издали собственные указы относительно камер.

По словам адвоката из Пекина Чонга Чжонгжина, с юридической точки зрения установка камер перед дверями квартир всегда находилась в «серой зоне». «Территория снаружи квартиры не принадлежит владельцу квартиры и считается коммунальной собственностью. В то же время расположенная там камера может снимать его частную жизнь, например то, как он уходит и возвращается домой».

Еще больше усложняет дело тот факт, что камеры устанавливаются властями во время чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, а в этом случае приватность людей не так важна по сравнению с безопасностью населения, добавляет Чонг.

4 февраля Управление по вопросам киберпространства КНР издало указ всем региональным подразделениям «активно применять большие данные, в том числе и персональные, для обеспечения мер по предотвращению эпидемии».

В указе говорится, что сбор персональных данных должен быть ограничен «ключевыми группами» — людьми, у которых был подтвержден или подозревается вирус, а также их близкими, и эти данные не должны использоваться для других целей или обнародоваться без согласия граждан. А организации, занимающиеся сбором персональных данных, должны принимать строгие меры, чтобы предотвратить их кражу или утечку.

Джейсон Лау говорит, что, согласно китайским законам, к организациям, которые имеют право собирать персональные данные, связанные с чрезвычайными ситуациями в области общественного здравоохранения, относятся национальные и региональные органы здравоохранения, медицинские учреждения, органы по контролю за распространением заболеваний, а также местные власти.«Само собой, правительство будет пытаться собрать максимальное количество данных, чтобы предотвратить распространение вируса», — говорит он. Но правительство также должно решить, насколько сбор данных необходим и нет ли других, менее навязчивых методов для достижения той же цели, добавляет он.

Начало новой эпохи цифровой слежки?

В начале апреля более ста правозащитных организаций выступили с совместным заявлением, призывающим правительства проконтролировать, чтобы цифровые средства слежки за гражданами во время пандемии использовались, не нарушая прав человека.

«Принимаемые государствами меры по сдерживанию распространения вируса не должны стать прикрытием для расширения слежки за гражданами, — говорится в документе. — Технологии должны использоваться для распространения полезной медицинской информации и облегчения доступа к медицинским услугам. Наращивание государственной слежки (например, получение доступа к данным геолокации) несет угрозу приватности, свободе слова и свободе союзов. Это может подорвать доверие к власти, а следовательно, и снизить эффективность правительственных мер».

К счастью, камеры наблюдения не останутся перед дверьми людей навсегда. Али и Чжоу рассказали, что после того, как они отбыли свой обязательный карантин, камеры были демонтированы.

Коммунальные работники сказали Чжоу, что он может оставить камеру себе бесплатно. Но он был настолько зол, что взял молоток и разбил ее вдребезги прямо у них на глазах.

«Когда камеры наблюдения устанавливаются в общественных местах — это нормально, ведь они помогают предотвратить преступления. Но им нет места в домах людей, — говорит он. — Мне не по себе от мысли, что правительство вторгается в нашу частную жизнь и следит за нами».