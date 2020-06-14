Коронавирусный театр марионеток

«И в процессе представленья Создаётся впечатленье Что куклы пляшут сами по себе…»

Именно эта песенка из середины 70-х тогда ещё вполне адекватного Андрея Макаревича вспоминается мне каждый раз, когда приходится наблюдать трансляцию беспорядков, захлестнувших сначала Америку, а затем перекинувшихся в Нидерланды, Испанию, Францию, Аргентину, Великобританию, Германию и даже в Грецию, где расовая проблема в принципе никогда не стояла.

Поначалу многие усматривали в происходящем этом некое «дежавю» — повторение «цветного бунта» в Лос-Анджелесе 1992 года. Тогда тоже всё началось с задержания чернокожего Родни Кинга, находившегося под условным освобождением и обвинявшимся в ограблении, нападениях, нанесении побоев и прочих «шалостях». Полицейские «перестарались», избив его дубинками, кто-то своевременно снял это на камеру и опубликовал. Ну, а после того, как суд фактически оправдал копов, тысячи чернокожих мужчин высыпали на улицы устроили митинги протеста, которые очень быстро переросли в беспорядки, погромы, разграбление магазинов и «охоту на белых». Очень скоро к «празднику непослушания» подключились местные «латинос» и даже часть белых безработных. Закончилось всё введением войск и национальной гвардии. Итог: 5,5 тысяч сожжённых и разграбленных домов, 65 убитых, 2000 раненых, 12 тыс. арестованных и… 3,8 — миллионная компенсация от полиции Родни Кингу, с которого всё началось.

Однако, при очевидном внешнем сходстве первого этапа, нынешняя «пандемия бунта» стала явлением принципиально иным. И главное отличие – несомненное присутствие организующего и планирующего центра, обладающего огромным финансовым и информационным ресурсом и решающего свои далеко идущие задачи.

«Кукол дёргают за нитки, На лице у них улыбки…»

Если в поисках бенефициара, а стало быть, и непосредственного заказчика беспорядков, задать себе традиционный вопрос «cui prodest?» («кому выгодно?»), то первым подозреваемым будет, несомненно, Демократическая партия США. Нетрудно заметить, что те, кто сегодня составляют абсолютное большинство бунтарей и погромщиков составляют… традиционный электорат демократов: чернокожие, «латинос», секс-меньшинства, феминистки, экологи, «леваки» вроде пресловутых «антифа» и прочие агрессивные меньшинства, объединяемые общей целью — доминировать, навязав свою волю большинству, а свои взгляды возвести в разряд общепринятой нормы.

Целью же Демпартии и её навязчивой идеей является — свалить Трампа. Сейчас для этого как раз настал подходящий момент: экономика США, на развитие которой и создание новых рабочих мест делал ставку Трамп, благодаря карантинным мерам против злосчастного коронавируса, рухнула едва ли не как во времена Великой депрессии. В стране – около сорока миллионов безработных и того больше – недовольных введённым властями карантином. Самое время рекрутировать их в ряды протестующих, предложив откровенно популистские лозунги вроде «Жизни чёрных важны» (а что, кто-то с этим спорил?!) и сыграв на традиционном для любого кризиса тренде «Во всём виновата власть».Добавьте к этому нанесённый нации сильнейший удар по психике, неизбежный при долговременном карантинном заточении, что тоже играет на руку организаторам беспорядков, ибо провоцирует у людей агрессию, поиски врага и желание не повиноваться. Ну, и конечно, желания под шумок безнаказанно пограбить магазины тоже никто не отменял. Остаётся придать всем этим составляющим необходимую синергию и направить в нужную сторону. Ну, и, конечно, дать толпе организующих её профессиональных провокаторов, за которых, даже если они попадаются полиции, тут же вносят залог анонимные доброжелатели.

Прочему именно чернокожие американцы стали «движущей силой революции»? В США, как известно, с расовым неравенством официально покончили ещё в 60-х. Однако, впоследствии на волне насаждения установок на «толерантность» это благое дело выродилось в свою противоположность — «расовую сегрегацию наоборот», когда все преимущества стали предоставляться разного рода меньшинствам в ущерб правам большинства. Наиболее наглядно суть этой политике отражена в известной шутке: «В США самый защищаемый и привилегированный гражданин – это чернокожая женщина-инвалид нетрадиционной сексуальной ориентации».

В итоге с одной стороны белые традиционалисты (опора Трампа) ощущают себя дискриминируемым большинством в собственной стране, с другой – выросло целое поколение чернокожих американцев, свято верящих, что они – привилегированная часть населения и «белые им должны». Однако эта данность никак не соотносится с относительной бедностью и низким социальным статусом большинства из них, что воспринимается как очевидная несправедливость. Хотя тут следует учитывать и тот «нетолерантный» факт, что жить на пособие, не работая, многим чернокожим нравится — тем более, что такая жизнь вполне вписывается в их негласную парадигму «белые нам должны, так пусть платят». Как следствие, уровень криминализации в «чёрных» районах американских городов, где белому зачастую небезопасно даже появляться, зашкаливает. Таким образом, Америка, с треском провалившая разрекламированный ею проект «плавильного котла», сама взрастила внутри себя «революционный класс». И, разумеется, Демпартия не преминет им воспользоваться как детонатором для мощного взрыва, с последующим смещением акцента от расового к социальному и политическому.

Что интересно, нынешний процесс идёт под основным лозунгом «Black Lives Matter» («Жизни чёрных важны»), который, строго говоря, является откровенно расистским: ибо получается, что важны для протестующих только жизни чёрных, и ничьи больше. Однако, подобные «мелочи» нисколько не смущают всех прочих сторонников протестов в разных странах мира, ибо «защита прав негров» для них – лишь формальный повод для бунта против всего, что их не устраивает. А не устраивает сегодня людей многое, особенно после разрушивших привычную жизнь и перечеркнувших надежды на будущее «карантинных» мер.

«Волк и заяц, тигры в клетке – Все они марионетки В ловких и натруженных руках…»

Что особенно интересно, эпидемия протестов, подогреваемая СМИ, уже перекинулась в Европу, объединив в акциях «противодействия полицейскому произволу» всё те же категории общества: обосновавшихся в Европе «цветных», борцов за права разнообразных меньшинств, леваков и «антифа» всех мастей и тому подобную публику, которая, словно спящий в организме вирус, вылезает наружу и даёт осложнения всякий раз, когда в силу каких-то обстоятельств слабеет государственный иммунитет. А сегодня на фоне коронавирусной истерики и разрушивших экономику «карантинных» мер, он упал практически во всех странах.

Кстати, об эпидемии. Ещё на самом начальном этапе эпидемии в США произошло столкновение двух разных подходов к реагированию на него. Один отстаивал президент Трамп, желавший минимизировать карантинные меры, способные угробить экономику. Другой – главный американский инфекционист Энтони Фаучи (которому его бывшие сотрудники приписывают разработку, передачу в Китай и последующую утечку Covid-19), настаивавший на тотальной и полной изоляции граждан. То есть, фактически продвигался план, разработанный ещё при министре обороны Дональде Рамсфельде первоначально — для изоляции зарубежных военных баз в случае биологического нападения со стороны Китая(!), но затем расширенный на всё население США, хотя до сих пор и не применявшийся. План этот, заметим, удивительным образом совпадает с докладом ЦРУ 12-летней давности о вероятной страшной всемирной эпидемии, начавшейся… из Китая. В случайность подобных совпадений мне лично верится с трудом.

При этом сегодня большая часть доведённого до отчаяния «карантинами» и информационным психозом населения планеты перестаёт верить не только в «естественное» происхождение коронавируса и его якобы беспрецедентную опасность, но и в то, что целью запущенной вокруг него кампании всевозможных ограничений является борьба с болезнью, а не некие теневые интересы разнообразных элит. Даже в самих США масса серьёзных экспертов и общественников утверждают, что Covid-19 — искусственный и запущен, чтобы свалить Трампа за несколько месяцев до выборов.

Свалить, может, и не удастся, но подорвать имидж «сильного лидера», способного спасти страну и сделать её снова «№1» – вполне реально. И вот практически все «мейнстримные» американские СМИ (в основном контролируемые демократами) выступают в роли откровенных провокаторов беспорядков, не только оправдывая и рекламируя мятежников, но и фактически сообщая им, куда идти и что делать, а также создавая видимость их чуть ли не всенародной поддержки. Параллельно с этим ряд влиятельных СМИ, в том числе – контролируемых демократами, начали форсированно раскручивать дотоле ничем не выделявшегося вице-президента Майкла Пенса, подавая его как «компромиссную» фигуру хотя бы на выборах 2024 года, которая бы, в отличие от Трампа, устроила и республиканцев, и демократов.

Ещё один серьёзный удар по Трампу может нанести его наметившийся раскол с военными, которых он предполагал в крайнем случае привлечь к прекращению беспорядков на основании имеющегося в США «закона о восстании». Сначала против президента открыто выступает экс-министр обороны Джеймс Меттис, ушедший некогда в отставку из-за несогласия с Трампом по поводу более прагматичных отношений с НАТО и планируемого вывода американских войск из Сирии. Сохраняющий значительную популярность в военной среде генерал обвиняет президента не более и не менее, как в целенаправленных усилиях по расколу американского общества. С похожими заявлениями выступили и другие отставные генералы.

Ещё более неприятным сюрпризом для Трампа стало то, что и ныне действующий министр обороны Марк Эспер фактически выступил против своего верховного главнокомандующего, заявив, что не поддерживает применение «Закона о восстании» в данный момент, поскольку «использование военнослужащих в роли правоохранителей возможно только в качестве крайней меры и только в самых тяжёлых и чрезвычайных ситуациях, а сейчас не такая ситуация». Правда, после посещения Белого дома, недавно едва не разграбленного протестующей толпой, он, видимо, несколько скорректировал свою позицию и приостановил вывод из города ранее переброшенных туда для помощи полиции войсковых подразделений.

В связи с этим вспоминается, что ещё 31 января, на следующий день после того, как ВОЗ объявила вспышку коронавируса «чрезвычайным событием», тот же самый Эспер издаёт распоряжение о том, что Северное командование ВС США должно быть готово к возможному введению «непрерывного управления», предусматривающего переход власти к военным и «параллельному правительству». Основанием для введения которого может стать недееспособность или гибель трёх первых лиц государства – президента, вице-президента и председателя Палаты представителей.

Причём, система эта реально существует, последние её уточнения подписаны Обамой и детализировались до последнего дня перед приходом Трампа. Более того, система была уже однажды опробована: в 2001 году, когда «Боинги» снесли два нью-йоркских небоскрёба, целых 12 часов Соединёнными Штатами управлял военный чин – Ричард Кларк – руководитель антитеррористических операций. Таким образом, совершенно реальной ситуацией является возможность введения «непрерывного управления» в случае некой чрезвычайной ситуации – будь то эпидемия коронавируса или, к примеру, гражданская война…

Самое же неприятное для президента Трампа, что армия не только включает в себя немало его избирателей, но также имеет серьёзный авторитет в глазах его традиционногоэлектората. Поэтому фронда в армейской среде (при том, что такие люди, как тот же Мэттис и сегодня весьма авторитетны), способна серьёзно подорвать позиции президента и в среде его традиционных сторонников, особенно если СМИ будут подавать этот факт как «армия перешла на сторону народа».

Вспомним хотя бы нашу собственную историю. Февраль 1917 года, никакой «революционной ситуации» (по Ленину) в России нет в помине. И вдруг возникает обычный социальный конфликт по поводу не вовремя завезённого хлеба. Он поддерживается прессой, 90% которой скуплено рвущимся к политической власти крупным бизнесом и оппозиционно правительству. Практически мгновенно на сторону «восставшего народа» переходят обработанные агитаторами отдельные тыловые части, «прогрессивная общественность» и большинство Государственной Думы. И в тот момент, когда войска остаются единственной силой, способной быстро задавить мятеж в тылу воюющей армии (не забудем, что шла Первая Мировая война!), военное командование неожиданно дружно отказывает императору в повиновении, фактически берёт его под арест и требует отречения.

Как видите, с поправкой на время и российскую специфику сходство по технологиям весьма впечатляющее. Как и со многими известными нам сегодня «цветными революциями». Так что речь сегодня идёт если и не об организации полноценной революции в США, то по крайней мере – её генеральной репетиции. Трампу однозначно показывают, что в своём стремлении к национальной политике в ущерб идеям глобализации он зашёл слишком далеко и демонстрируют свои мобилизационные возможности (причём, не только в США) по части уличной активности, информационно-пропагандистской кампании, вербовки силовиков и «лидеров общественного мнения».

Здесь повторно спросим себя «cui prodest?», и снова первым в списке подозреваемых будет Демократическая партия США. Ведь благодаря охватившим страну беспорядкам и всё чаще звучащим пророчествам о грядущей «второй гражданской войне» Трамп поставлен в весьма сложное положение. Он разрывается между необходимостью поддерживать имидж «крутого парня, у которого всё под контролем», и опасением пролить при подавлении волнений достаточно крови, чтобы прослыть «Дональдом Кровавым», на чём непременно сыграют демократы на ближайших выборах. Демократы же получают политический гешефт при любом развитии событий: либо объявляют Трампа «слабаком», не способным защитить от погромщиков голосовавших за него белых обывателей, либо – кровавым диктатором, расстреливающим мирные гражданские протесты.

«Ах, до чего порой обидно,Что хозяина не видно…»

Впрочем, считать первопричиной всего происходящего только борьбу Демократической партии против Трампа за политическую власть было бы непозволительной наивностью. Ибо Демократическая партия (как, впрочем, и Республиканская) представляют собою лишь инструменты в руках истинных хозяев Америки – тех, кто держит в руках «мировые деньги» и назначает президентов и премьеров в большинстве стран мира.

Развитие же ситуации в мире требует от них именно сейчас срочных действий. Давно ожидаемый кризис мировой системы «финансового капитализма», для которого коронавирус послужил лишь информационным прикрытием объективно неизбежного провала, неизбежно ведёт к радикальным переменам всего мирового порядка. При этом спасать тонущий «Титаник», о чём я (и далеко не я один) писал ещё лет 10 назад, никто не собирается: борьба идёт за шлюпки, в которых будем спасаться.

И здесь реальны только два варианта. Либо – условно «националистический», ведущий к многополярному миру и образованию ряда «центров кристаллизации», исповедующие примат национальных интересов и реализующих собственные цивилизационные проекты. Либо – преобразование мира в единый большой рынок, с исчезновением национальных государств и ряда других сохранившихся ещё системообразующих начал (семья, религия, национальная культура и т.д.) и перехода всей полноты власти к «международным органам», де-факто управляемым узкой группой владельцев мировых денег, становящихся таким образом также владельцами всех рынков и ресурсов планеты.

О планах такого рода, последовательно реализуемых могущественными закрытыми транснациональными структурами говорят давно и многие.

Джеймс Варбург, сын основателя «Совета по Международным Отношениям» (1950г): «У нас будет мировое правительство, нравится вам это или нет».

Дэвид Рокфеллер, считавшийся главой закрытого «Бильдербергского клуба» (1993г): «Наднациональная верховная власть интеллектуальной элиты и банкиров мира, несомненно, более предпочтительна, чем национальное самоопределение, практиковавшееся в прошлые столетия».

Генри Киссинджер, член «Бильдербергского клуба» (1992 г): «Сегодня американцы будут возмущены, если войска ООН войдут в Лос-Анджелес, чтобы восстановить порядок; завтра же они будут благодарны… если им скажут, что имела место угроза извне, реальная или пропагандированная, и угрожающая нашему существованию».

Говорили эти люди подобные слова или им их только приписывают, сказать трудно. Но одно несомненно – они МОГЛИ так говорить. Можно, конечно, считать всё это недостоверными «конспирологическими» версиями, однако не только ряд свидетельств, но и вся история последнего времени, все происходящие в мире события позволяют утверждать, что мощные транснациональные силы, заинтересованные в преобразование мира по глобалистскому сценарию действительно существуют и действуют именно в данном направлении.

Технологией же для достижения искомого результата является создание «управляемого хаоса», ведущего к гражданской войне всех против всех, полнейшему падению авторитета государственных институтов и гуманитарной катастрофе. То есть, приведение человечества к такому состоянию, когда оно само согласится отказаться от национальных государственностей, от каких-либо прав и свобод в обмен на личную безопасность.

Предварительная подготовка общественного мнения к подобному будущему ведётся давно и весьма активно. Так, в 2000 году был опубликован Гуманистический манифест-2000, поддержанный, кстати, десятью(!) нобелевскими лауреатами. Который, помимо прочего, настаивал на выработке международного законодательства, приоритетного по отношению к законодательствам отдельных стран и утверждал, что «если мы намерены решать наши глобальные проблемы, то отдельные государства будут обязаны делегировать часть своего национального суверенитета системе транснациональной власти». Активное формирование НКО в поддержку подобного будущего человечества активно ведётся (и финансируется) в ряде стран, включая и Россию. В которой, кстати, и сегодня ряд СМИ фактически в скрытой форме поддерживают и рекламируют протесты, хотя и маскируют это якобы критикой «белого расизма в Америке».

Впрочем, свалить Трампа в этот раз вряд ли получится, ибо распоясавшиеся мятежные толпы на улицах дают возможность ему мобилизовать на идее «законности и порядка» свой электорат и всё же выиграть выборы. Однако, дальше запросто может последовать вторая волна – нет, не коронавируса, а искусственно создаваемого хаоса. Ведь проблемы с экономикой, а значит – и с социальной сферой, будут в ближайшее время только нарастать,либеральные СМИ продолжат изливать на Трампа потоки грязи, а почуявшие вкус крови меньшинства будут пребывать в полной готовности по первому сигналу снова выйти на улицы. И тогда любой повод, который так же легко организовать, как «химическую атаку в Сирии», может стать детонатором «оранжевой революции» в самой Америке, которая с лёгкостью перерастёт в вековой кошмар американцев – гражданскую войну. При беспределе на улицах, бессилии полиции и национальной гвардии, при предательском «нейтралитете» армии сами «белые протестанты» возьмутся за оружие, и тогда уже никому мало не покажется…

Гражданская же война в одной из ядерных держав, будь то Россия, Китай или США, является наилучшим поводом ввести в страну по требованию встревоженного человечества какие-нибудь «войска ООН» для взятия под контроль ядерных арсеналов и АЭС, а заодно – многого другого. Плюс к тому, гражданская война – это всегда гуманитарная катастрофа для населения, и заниматься этим (продовольствие подвезти, госпитали развернуть) будут тоже «международные силы». Именно тогда доведённое до отчаяния население само скажет: «Пусть придёт кто угодно и владеет нами, лишь бы накормил нас и прекратил этот кошмар!» от тут-то и появятся на сцене те самые «международные структуры», которым нетрудно будет прекратить устроенный и управляемый ими же хаос. Таким образом, мечта планетарных революционеров о безраздельной власти «мирового правительства» станет явью.

Не для того ли и затевался незримыми «кукловодами» весь нынешний спектакль с участием разнообразных марионеток?

Фото в анонсе: Бен Гаррисон

Владимир Хомяков