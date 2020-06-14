Займаються на вулиці: луцькі каратисти відновили тренування. ВІДЕО

У спортзалі луцькі каратисти не були майже три місяці. Про це Суспільному розповів тренер з карате Віктор Лавренюк. Увесь цей час спортсмени займалися вдома.

Нині каратисти відновили групові заняття, які відбуваються на спортивному майданчику 24-ї школи.

Тренер з кіокушинкай карате Віктор Лавренюк від початку і до пом’якшення карантину тренував дітей за допомогою відеозв’язку.

Через пандемію COVID-19, каже Віктор Лавренюк, участь його підопічних на Чемпіонаті Європи відтерміновується на рік.

«Ми готувалися до старту одних із таких змагань, що мали відбутися у Румунії, та цей турнір перенесли на наступний рік», — розповідає тренер.

Кіокушинкай вважається одним з найжорсткіших різновидів карате. Головне правило, якого повинні дотримуватися підопічні: застосовувати силу і прийому кіокушинкай можна лише для самозахисту або під час змагань, розповів тренер.