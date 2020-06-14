46 новых случаев COVID-19 выявили в Татарстане

За прошедшие сутки в Татарстане выявили 46 новых случаев заражения COVID-19. Об этом говорится в сообщении республиканского штаба по борьбе с коронавирусом.

Таким образом, общее число случаев заражения COVID-19 в республике достигло 3 914. Всего выздоровели 2 816 человек (плюс 3 за сутки), умерли 11 (за прошедший день скончавшихся нет). На лечении остаются 1 087 пациентов.

По информации оперштаба, среди новых случаев один контактный. 19 человек госпитализированы, 27 получают лечение на дому с легкой или бессимптомной формой.

Географическое распределение новых случаев выглядит следующим образом: Казань — 18, Набережные Челны — 11. По два случая заражения обнаружили в Елабужском, Зеленодольском и Черемшанском районах, по одному — в Альметьевском, Арском, Высокогорском, Кайбицком, Лаишевском, Нижнекамском, Нурлатском, Пестречинском, Сабинском, Тетюшском и Тукаевском районах.

Детей среди новых зараженных нет. По одному человеку заболели в возрастных категориях от 18 до 30 и от 80 до 90 лет. 16 заболевших — от 30 до 50 лет, 9 — от 50 до 60 лет, 14 — от 60 до 70, 5 — от 70 до 80 лет.

Всего за последние сутки в России зарегистрированы 8 835 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, из них 36,2% не имеют симптомов болезни.

Всего в стране выявлены 528 964 зараженных, число выздоровевших пациентов увеличилось до 280 050 (плюс 5 409 человек за сутки), умерли 6 948 больных (плюс 119 за день).