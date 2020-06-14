Полиция Армении проводит обыски в доме лидера оппозиционной партии

Прослушать новость

Остановить прослушивание

close

David Mdzinarishvili/Reuters

В Армении правоохранительные органы проводят обыски в доме лидера второй по численности политической силы парламента страны — оппозиционной партии «Процветающая Армения» — Гагика Царукяна и в офисах партии в регионах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на секретаря парламентской фракции партии Армана Абовяна.

«Это, однозначно, политическое преследование оппозиции со стороны властей в свете последних выступлений Царукяна и его требовании смены правительства», — заявил Абовян.

Ранее Царукян потребовал отставки премьер-министра Никола Пашиняна и его правительства, так как, по его мнению, действующее правительство не выполняет своих обещаний. Он обвинил правительство в отсутствии инвестиций и развития экономики, а также в провале борьбы с коронавирусом.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В парламенте Армении потребовали отставки Пашиняна

Источник