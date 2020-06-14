Названы возможные условия содержания Михаила Ефремова в тюрьме

Сбивший насмерть человека актер Михаил Ефремов, вероятнее всего, будет отбывать наказание в колонии-поселении. Такое мнение высказал полковник ФСИН в отставке Василий Макиенко. По его словам, пожилой актер вряд ли будет трудиться на полях местных совхозов.

Михаил Ефремов сегодня, 14.06.2020: новости последних часов

«Ефремова туда вряд ли отправят. И лес он пилить не будет. Человек же на пенсии. Он может быть библиотекарем. Сидеть, заполнять карточки, выдавать «Остров сокровищ» или «Трех мушкетеров» для чтения. Можно, конечно, вообще ничего не делать. Но от скуки ты сойдешь с ума», — поведал Макиенко.

Экс-полковник ФСИН добавил, что заключенные колоний-поселений могут свободно распоряжаться денежными средствами. За некоторыми исключениями. Например, алкоголь исключен. По рациону особых ограничений нет.

«Вкусный стейк, шашлычок грузинский или салат «Цезарь». Все же оформляется по телефону или онлайн. А телефоны у заключенных есть в доступе», — сказал полковник.

Макиенко выразил убеждение, что безопасности актера в этих условиях ничего не угрожает.

Юрий Лоза призвал наказать Ефремова

Музыкант Юрий Лоза выразил свою позицию о необходимости наказания для актера Михаила Ефремова, ставшего участником смертельного ДТП.

Певец отметил, что в правовом обществе в случае нарушений закон должен быть одинаково применим ко всем.

«Если по закону он «(Ефремов. — прим. ред.) нарушил и ему полагается определенное наказание, то ему нужно его понести. Иначе как мы будем строить правовое общество, если у нас будут любимчики и нелюбимчики», — поделился своими мыслями Лоза.

Любовь Успенская поддержала Ефремова

Известная певица Любовь Успенская намерена собрать деньги для семьи погибшего в ДТП, виновником которого стал Михаил Ефремов.

Звезда шансона сжалилась над Ефремовым, после просмотра его видеообращения, в котором он раскаялся перед семьей Сергея Захарова, погибшего в аварии в центре Москвы по вине пьяного актера. Успенская поверила в его искренность и объявила, что поможет семье погибшего материально, ведь они потеряли кормильца.

По ее словам, Ефремов просто «потерял сознание» и устроил аварию в «состоянии эффекта». Это могло произойти с каждым и она готова сделать «все», чтобы семья могла простить Ефремова. Более того, Успенская выразила мнение, что виновному в смерти невиновного Ефремову нужна не колония, а лечебница.

«Зная этого человека, его душу, его человечность, его порядочность, он не заслужил этого наказания. Мы должны понять, что он нуждается в лечении, а не в тюрьме», — заявила артистка.

Родственники Ефремова хотят помочь семье погибшего

Защита актера Михаила Ефремова неоднократно пыталась договорить о компенсации с близкими Сергея Захарова, погибшего в аварии с артистом. Однако родственники мужчины не желают идти на контакт. Об этом рассказал адвокат Ефремова Эльман Пашаев.

По словам Пашаева, он общался с пожилой матерью Захарова и другими родственниками мужчины, однако договориться им не удалось.

«Я только сейчас ездил к матери погибшего в Рязанскую область, но она в очень преклонном возрасте, и не уверен, что правильно восприняла мои слова. Другие члены семьи пока на контакт не идут», — сказал юрист.

При этом Пашаев отметил, что проведению переговоров также мешают третьи лица, которые «делают пиар на этом трагическом происшествии и вводят в заблуждение СМИ».

В свою очередь адвокат со стороны потерпевших Александр Добровинский заявил, что представители Ефремова не выходили на контакт с семьей Захарова. При этом было отмечено, что родственники не готовы принимать компенсацию.

Главное о смертельной аварии с участием Ефремова

Авария с участием известного артиста произошла 8 июня на Смоленской площади в Москве. Автомобиль, которым управлял Михаил Ефремов, на повороте вылетел на встречную полосу, где столкнулся с другой машиной, которой управлял Сергей Захаров. Сам актер не получил в результате столкновения серьезных повреждений, второго участника с тяжелыми травмами госпитализировали в Институт имени Склифосовского. Захаров, получивший множество травм головы и грудной клетки, 9 июня скончался в больнице из-за обильной кровопотери в результате повреждения жизненно важных органов.

Михаил Ефремов был задержан полицией на месте происшествия. Проведенная экспертиза показала, что артист на момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. О состоянии актера также ранее сообщали очевидцы.

В отношении Михаила Ефремова было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 264 Уголовного кодекса РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). Она подразумевает наказание вплоть до семи лет лишения свободы. Актер был отпущен с места происшествия под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

После того, как пострадавший в аварии Сергей Захаров 9 июня скончался в больнице, уголовное дело в отношении актера было переквалифицировано на более тяжелую часть 4 статьи 264 УК РФ. В рамках этого дела Ефремову может грозить лишение свободы на срок до 12 лет. Юрист не исключил, что за содеянное актеру придется ответить «по верхней планке» — по его словам, следует учитывать тот факт, что с 2018 года до ДТП за Ефремовым было зафиксировано 29 нарушений ПДД со штрафами на 81 тысячу рублей.

Утром 9 июня должен был состояться допрос Ефремова, которого накануне отпустили под подписку о невыезде. Тем не менее артист не прибыл на допрос. В связи с этим правоохранители сами приехали к нему домой. Однако он отказался выйти, сославшись на плохое самочувствие. Известно, что ему несколько раз вызывали скорую. По словам адвоката актера Виталия Чернышева, Ефремов плохо себя чувствовал после аварии.

Спустя некоторое время артиста все же доставили в здание ГУМВД, а после — в Таганский суд Москвы. Там ему предъявили обвинение в нарушении ПДД в состоянии опьянения со смертельным исходом. Сам актер признал вину.

Адвокат артиста Виталий Чернышов заявил, что тот готов сотрудничать со следствием, а также оказать семье погибшего мужчины всю необходимую помощь.

После рассмотрения обстоятельств дела суд назначил Ефремову меру пресечения в виде двух месяцев домашнего ареста — до 9 августа с установлением ему ряда ограничений. Среди них — надевание на актера электронного браслета. Следить за соблюдением Ефремовым условий нахождения в границах жилья будет Федеральная служба исполнения наказания (ФСИН).

10 июня прокурор Москвы Денис Попов потребовал передать дело актера из окружного главка в Главное следственное управление ГУМВД Москвы. Он также поставил расследование на личный контроль, поручив отслеживать ход следствия и всех процессуальных действий уголовного судопроизводства, направленных на окончание предварительного расследования.

Позднее в пресс-службе прокуратуры Москвы сообщили, что актер в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Главное управление МВД России по столице сообщило, что в рамках расследования было возбуждено дело о сбыте наркотических веществ.

Ночью 13 июня в Сети появилось видеообращение Ефремова, в котором попросил прощения у семьи Сергея Захарова. Артист пояснил, что заговорил лишь через четыре дня после «этого проклятого понедельника», потому что не знал, что сказать — «как и какими словами просить прощения».

Кроме того, он пообещал помочь родственникам погибшего «всеми средствами», подчеркнув, что «это не попытка откупиться, а попытка искупить». Актер также заявил, что «непростительно садиться по пьянке за руль», и пообещал, что не будет «отмазываться, включая какие-то свои связи и знакомства».