Новосибирская область находится на первом этапе снятия ограничений

Карту выхода регионов России из режима ограничений опубликовали на сайте стопкоронавирус.рф. Как указано на портале, Новосибирская область находится на первом этапе отмены режима самоизоляции.

Кому разрешили работать в Новосибирской области?

По данным на 12 июня 2020 года, в области могут работать магазины непродовольственных товаров площадью до 400 квадратных метров с отдельным входом. При этом в торговом зале должно быть не больше одного человека на четыре квадратных метра. Также новосибирцам можно заниматься спортом на открытом воздухе. Разрешены и совместные прогулки на улице – не больше двух человек.

На первом этапе снятия ограничений сейчас находится большинство регионов России. Ко второму этапу перешли, например, Краснодарский край, Москва, Тюменская, Мурманская и Омская области. В этих регионах уже работают магазины площадью 800 квадратных метров и некоторые образовательные организации.

Сахалин уже перешёл к третьему этапу выхода из режима ограничений. Там открываются кафе, торговые центры, музеи.

До какого числа в Новосибирске режим самоизоляции?

В Новосибирской области продлён режим самоизоляции до 30 июня. Соответствующее постановление 28 мая подписал глава региона Андрей Травников. С 1 июня будет приостановлена работа многих сфер деятельности:

— торгово-развлекательных центров за исключением расположенных в них аптек и объектов розничной торговли, реализующих продовольственные товары;

— фитнес-центров, спортивных клубов, массажных салонов, соляриев и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина, за исключением услуг, оказываемых дистанционным способом, в том числе с условием доставки;

— торговых точек, реализующих непродовольственные товары (за исключением товаров для садоводства и огородничества) на рынках Новосибирска.

Также губернатор в постановлении указал, что запрещены любые спортивные, культурные, рекламные мероприятия в очной форме, которые предполагают скопление людей.

Приостановлена до конца июня и работа всего общепита: бары, рестораны, клубы, кафе, кальянные всё ещё не смогут вернуться к своей деятельности. Исключение составляют те, кто работает на доставку. Работать не смогут также санатории и курорты. А те, кто уже заселился, должны будут оставаться в режиме самоизоляции без возможности продлить отдых.

Продлевается и масочный режим. Теперь кондукторы и водители общественного транспорта имеют право не пускать пассажиров без защитных средств. То же самое касается магазинов.