69 Алтайском крае растет число новых случаев заражения коронавирусом

За прошедшие сутки в Алтайском крае зарегистрировано 69 новых инфицированных коронавирусом. При этом выздоровело 129 пациентов, еще один человек скончался, сообщает оперштаб по региону.

Среди муниципалитетов по числу новых зараженных лидирует Барнаул, где заболели 34 человека, в Новоалтайске, Рубцовске – по семь, в Целинном районе – четыре, в Благовещенском районе – три, в Бийске, Славгороде, Курьинском районе – по два, в Алейске, Заринске, Калманском, Кулундинском, Смоленском, Советском, Тюменцевском, Чарышском районах – по одному.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 2795 человек, в том числе 292 детей. Выздоровело 1599 пациентов.

На 14 июня общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 2795 человек, в том числе 292 ребенка до 17 лет включительно. В 1796 случаях было зафиксировано бессимптомное течение.

Тяжелобольных в настоящее время 42, на аппарате ИВЛ – 14 пациентов. За прошедшие сутки выздоровело 129 человек (взрослые – 119, дети – 10), зарегистрирован один смертельный случай от коронавируса. За весь период скончались 40 взрослых, в том числе 22 случая от COVID-19, 16 – иные причины смерти, два случая продолжают находиться на экспертизе.

На 14 июня в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 146 285 человек. Под медицинским наблюдением и самоизоляции находится 741 человек (в том числе пять иностранных граждан), снято с меднаблюдения 30 136 человек.