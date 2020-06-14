Минобороны Южной Кореи ответило на угрозы КНДР

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Минобороны Южной Кореи ответило на угрозы КНДР
Минобороны Южной Кореи ответило на угрозы КНДР

Depositphotos

Министерство обороны Республики Корея «пристально следит» за действиями армии Корейской Народной Демократической Республики (КНДР) после угрозы северокорейской стороны о «следующем шаге» в отношении Сеула. Об этом сообщает агентство «Ренхап» со ссылкой на заявление южнокорейского министерства.

Высшие должностные лица Южной Кореи уже провели экстренную встречу, на которой обсудили угрозы Пхеньяна, указано в заявлении. Отмечается, что Сеул готов отреагировать на любое развитие ситуации.

При этом южнокорейская сторона призывает КНДР соблюдать военные соглашения двух сторон.

Ранее первый заместитель директора Отдела пропаганды и агитации Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон заявила, что КНДР в ближайшее время предпримет «следующий шаг» в отношении Сеула.

До этого руководство КНДР приняло решение разорвать связи с Сеулом. Формальной причиной стало распространение южнокорейскими активистами листовок с антисеверокорейским содержанием.

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