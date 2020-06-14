Пашинян заподозрил зарубежные спецслужбы в распространении фейков о COVID-19

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании Высшего Евразийского экономического совета и глав…

Асатур Есаянц/РИА «Новости»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поручил правоохранителям сформировать рабочую группу, которая должна определить источники дезинформации о коронавирусной инфекции в стране. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как отмечается, группа должна изучить, имеют ли иностранные спецслужбы отношение к фейковым сообщениям о коронавирусе, и есть ли в республики круги, которые по собственным или криминальным интересам могут финансировать распространение подобной информации.

Пашинян отметил, что ряд людей в Армении стремятся создать кризис доверия к власти.

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