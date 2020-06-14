Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на ранок 14 червня

За останню добу на Волині зареєстровано 44 нових випадки захворювання на COVID-19.

Про це йдеться в оперативній інформації на сторінці Волинської облдержадміністрації.

Так, за минулу добу нові випадки коронавірусу виявили:

м. Луцьк – 3,

м.Ковель – 2,

м.Нововолинськ – 6,

Ківерцівський район – 11,

Володимир-Волинський район – 10,

Луцький район – 5,

Любомльський район – 3,

Любешівський район – 2,

Ратнівський район — 1,

Турійський район — 1.

За добу одужало 5 осіб. Один випадок хвороби завершився летально (Маневицький район).

Загалом станом на 10:00 год. 14 червня в області зареєстровано 1398 випадків COVID-19. Одужало 452 особи. 42 випадки хвороби завершились летально.

За весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:

• м. Луцьк – 260 випадків, в т.ч. 5 летальних;

• Луцький район – 108 випадки, в т.ч. 3 летальних;

• м.Ковель – 217 випадків, в тому числі 7 летальних;

• Ковельський район – 25 випадків, в тому числі 1 летальний;

• Ківерцівський район – 185 випадків, в т.ч. 6 летальних;

• м. Нововолинськ – 87 випадків, в т.ч. 6 летальних;

• Іваничівський район – 22 випадки;

• Старовижівський район – 55 випадків, в т.ч. 2 летальних;

• Маневицький район – 59 випадків, в тому числі 4 летальних;

• Горохівський район – 36 випадків;

• Володимир-Волинський район – 154 випадки, в т.ч. 2 летальних;

• Камінь-Каширський район – 70 випадків, в т.ч. 5 летальних;

• Любомльський район – 26 випадки;

• Турійський район – 20 випадків;

• Локачинський район – 11 випадків;

• Шацький район – 10 випадків;

• Рожищенський район – 9 випадків;

• Любешівський район – 23 випадки;

• Ратнівський район – 21 випадок, в т.ч. 1 летальний.

За попередню добу надійшло 39 повідомлень про підозру на COVID-19.

В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 вірусологічною лабораторією обласного лабораторного центру обстежено 9755 осіб, в тому числі за останню добу – 200 осіб.