Ару, Погачар, МакНалти и Домбровски – капитаны команды UAE Team Emirates на Гранд-туры

После объявления пересмотренного календаря велогонок команда UAE Team Emirates объявила предварительные составы на три Гранд-тура сезона 2020 года.

29-летний итальянский гонщик Фабио Ару и 21-летний словенский гонщик Тадей Погачар возглавят команду на Тур де Франс-2020. 22-летний американский гонщик Брэндон Макналти и его 29-летний соотечественник Джо Домбровски будут бороться за генеральную классификацию на Джиро д’Италия-2020.

27-летний итальянский гонщик Давиде Формоло, 31-летний испанский гонщик Давид Де ла Крус и Фабио Ару возглавят команду на Вуэльте Испании-2020.

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Мауро Джанетти (Mauro Gianetti), глава команды UAE Team Emirates: «Мы осторожны в прогнозах, но оптимистичны. Сплочённость команды – ценное качество в этот сложный период, и мы нацелены сохранить его, возвратившись в гонки. Команда проделала огромную работу с помощью спонсоров, обеспечивающих соблюдение протокола безопасности. Перспектива возвращения в велогонки вдохновляет команду, спонсоров и болельщиков. Велогонщики ещё больше мотивированы новым календарём».

Тур де Франс-2020: Fabio Aru (Ita), Tadej Pogačar (Slo), Davide Formolo (Ita), David De la Cruz (Esp), Alexander Kristoff (Nor).

Джиро д’Италия-2020: Fernando Gaviria (Col), Maximiliano Richeze (Arg), Sebastian Molano (Col), Brandon McNulty (USA), Joe Dombrowski (USA), Valerio Conti (Ita), Diego Ulissi (Ita).

Вуэльта Испании-2020: David De la Cruz (Esp), Davide Formolo (Ita), Fabio Aru (Ita), Jasper Philipsen (Bel), Rui Costa (Por).