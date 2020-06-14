В России отменили банковский роуминг

Российские банки с 14 июня отменяют комиссии за межрегиональные денежные переводы внутри одной кредитной организации. Соответствующий закон вступил в силу в воскресенье.

Закон, подписанный в декабре прошлого года президентом РФ Владимиром Путиным, предполагает, что размер комиссии при переводе средств со счета на счет между физлицами внутри одного банка не может быть обусловлен открытием банковских счетов в разных обособленных отделениях финансового учреждения.

В пояснительной записке к документу говорится, что филиалы и внутренние структурные подразделения банка — это часть его единой организационной структуры, потому переводы денег между ними являются в полном смысле обычными внутренними переводами. При таком трансфере между различными территориальными зонами банк не создает добавленной стоимости по сравнению с переводами внутри одной территориальной зоны. Кроме того, установление различных комиссий за подобного рода переводы в зависимости от местонахождения получателя в пределах России свидетельствует о межрегиональной дискриминации потребителя.