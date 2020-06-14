Россиян озаботил вопрос, где можно получить препарат «Авифавир»?

Где можно получить препарат для лечения коронавируса «Авифавир», продают ли его в аптеках? Такие вопросы в настоящее время актуальны среди россиян, так как все чаще в прессе можно наткнуться на данные об этом препарате. Наш сайт N4k.Ru собрал самые последние новости на сей счет.

«Авифавир»: что известно на сегодняшний день?

Самые свежие данные по этому поводу свидетельствуют о том, что больницы ряда регионов России получили первую партию препарата против коронавирусной инфекции. Данный препарат называется «Авифавир».

Поставкой препарата занимается Российский фонд прямых инвестиций, а также группа компаний «ХимРар».

Препарат уже получили медицинские учреждения Республики Татарстан, Московской, Ленинградской, Кировской областей и ряда других регионов страны.

Как передает источник, ссылаясь на слова главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, данный препарат будет доставлен практически во все регионы России.

Отметим, что в рамках программы ОМС, «Авифавир» будет бесплатным для всех жителей страны.

Насколько эффективен препарат «Авифавир»?

В РФПИ подчеркнули, что на препарат возлагаются большие надежды. По данным испытаний, его эффективность выше 80 %, что является критерием препарата с высокой противовирусной активностью.

«Изначально японский прообраз был изготовлен как лекарство от гриппа, а мы применили его против коронавируса. Действующее вещество то же, но мы пошли дальше — создали более чистую субстанцию, свою лекарственную форму в виде таблеток. Кроме того, российские медики разработали свой план лечения», — сказал представитель РФПИ.

Также уточняется, что препарат не является панацеей от COVID-19, но врачи надеются, что он поможет облегчить течение болезни.

Что говорят эксперты?

Около 40 государств, в том числе Германия, с апреля применяют его в клинических исследованиях наряду с десятками других перспективных препаратов против COVID-19. Правительство ФРГ закупило препарат на случай новой волны заболеваний коронавирусом.

Как сообщили в Минздраве Германии, было приобретено около 260 тысяч таблеток для лечения тяжелых форм COVID-19, которые были распределены по избранным клиникам. По данным министерства, «пока спрос на закупленные правительством медикаменты в целом низкий».

Опрошенные эксперты сдержанно-оптимистично оценивают использование разработанного в Японии «Фавипиравира» против COVID-19. «Это вещество многообещающее, сравнимое с «Ремдесивиром», хорошо, что оно есть, но формального доказательства его эффективности по нашим критериям пока нет», — говорит профессор Хельмут Хан (Helmut Hahn), глава правления германо-российского Форума имени Коха и Мечникова.

Он отметил, что в Германии препарат с таким веществом пока не может применяться в полном объеме, поскольку нет данных масштабных исследований. «Если Россия уже сегодня применяет это вещество для лечения большого числа пациентов, это можно понять», — говорит Хан, объясняя это большим, чем в Германии, масштабом проблемы и необходимостью принимать меры. Кроме того, отмечает глава Форума, в России в целом, «контроль и предписания не такие строгие», как в Германии. Это касается и норм проведения клинических исследований, и процедуры регистрации препаратов, «но это не означает, что одно лучше другого», говорит Хан.

Профессор Герд Глеске (Gerd Glaeske), эксперт по медикаментам из Бременского университета считает «Фавипиравир» — «одним из вариантов, сравнимым с «Ремдесивиром», который может по крайней мере смягчить течение болезни». Что касается новой российской разработки, то Глеске советует обратить внимание на указания к применению. «Я бы очень удивился, если бы это было указание на применение против COVID-19, поскольку, с моей точки зрения, это не соответствует данным исследований об этом препарате в данном контексте», — говорит Глеске. По его словам, пока в мире нет ни одного лекарства, которое получило бы регистрацию как целевое средство против COVID-19.