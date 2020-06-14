Опубликованы свежие данные по заболевшим коронавирусом в Алтайском крае

В Алтайском крае за минувшие сутки выявлено 67 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом 13 июня сообщает федеральный опертшаб.

Сколько в Алтайском крае заболевших коронавирусом?

Ранее власти сообщили, что на первом этапе смягчения ограничительных мер санатории края принимают отдыхающих только по санаторно-курортной карте.

Согласно этим данным, общее число инфицированных с начала эпидемии достигло 2726 человек. Из них 1470 выздоровевших.

Региональный штаб уточняет, что за минувшие 24 часа зарегистрировано два смертельных случая. Один из них – от короновируса, другой отнесен к иным причинам.

За весь период скончались 39 взрослых, в том числе 21 случай от COVID-19, 16 случаев – иные причины смерти, два случая находятся на экспертизе.

Названа дата открытия санаториев

С понедельника первая здравница начнет работать в Барнауле. Пока в санатории «Барнаульском» не будут проводить массовые мероприятия, обслуживать по абонементам, продавать гостиничные услуги и оздоровительные путевки.

С 15-го числа вырастут потоки отдыхающих и в курортной Белокурихе. Первую оздоровительную смену примет детский санаторий города. Организаторы отдыха напоминают родителям, что в течение смены они не смогут навещать детей и передавать им личные вещи, а дни заезда и выезда не получится перенести.

Санаторий «Родник Алтая» также анонсировал открытие 15 июня. Здесь экскурсии переведут в индивидуальный формат, на время закроют детскую игровую комнату, а часть мероприятий для юных гостей санаторий перенесут в онлайн. И хотя купание в здешних бассейнах запрещено, загорать вокруг них на территории летнего комплекса не возбраняется.

О подобных ограничениях предупреждает и санаторий Центросоюза, также возобновляющий работу. Кроме того, в зоне стойки приема гостей здесь для большей безопасности установлены защитные экраны, а питание в столовой санатория будет организовано по системе заказов.

Первые санатории стали открывать двери для отдыхающих с 8 июня. За эти дни начали работу пять здравниц Белокурихи, один санаторий на курорте Яровое и один – в Первомайском районе. Это стало возможным после изменений, которые внес губернатор Алтайского края в указ, ранее устанавливающий ограничения в регионе, в частности, на деятельность здравниц.