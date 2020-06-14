Лавров и Шойгу посетят Турцию во главе российской делегации

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Министр обороны России Сергей Шойгу и министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по…

Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Главы Министерства иностранных дел и Министерства обороны России Сергей Лавров и Сергей Шойгу прибудут в Турцию во главе российской делегации, сообщается на сайте российского МИДа.

В воскресенье, 14 июня, Лавров и Шойгу прибудут в Турцию для проведения консультаций по региональной проблематике, указано в сообщении.

Данный визит организован в соответствии с договоренностями президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, отмечает МИД.

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