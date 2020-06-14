Экс-глава ВДВ требует от Киркорова извинений за оскорбительный ролик про десантников

Певец Филипп Киркоров должен извиниться за ролик, где он предстает в образе десантника. Об этом заявил бывший командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Владимир Шаманов. Ранее видеозапись появилась в Инстаграме артиста.

«Я хочу сказать Филиппу Киркорову, что есть в России поговорка: не буди лихо, пока оно тихо, — заявил Шаманов РИА Новости. — Как и многие десантники, я посмотрел этот отвратительный сюжет, где вы, господин Киркоров, оскорбляете два главных символа десантников — тельняшку и берет… Моя вам рекомендация: извинитесь и свой пасквиль уберите из соцсетей для своего же блага».

Киркоров, согласно сценарию ролика, записывает обращение своему товарищу по службе. При этом он говорит: «Меня с ВДВ связывает только то, что в день ВДВ я стараюсь на улице не появляться».