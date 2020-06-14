В ПФР прояснили данные о единовременной выплате пенсионерам

Представители Пенсионного фонда России (ПФР) прокомментировали ранее появившуюся в Интернете информацию о том, что для пенсионеров предусмотрели единовременные выплаты в размере 20 тысяч рублей.

Пользователи социальных сетей активно распространяют аудиозапись, на которой идет речь о новых выплатах, предусмотренных для российских пенсионеров.

Женский голос уверяет, что подпись под соответствующим указом поставил президент России Владимир Путин. В соответствии с этим документом, каждый пенсионер в нашей стране может рассчитывать якобы на единовременную выплату в сумме 20 тысяч рублей.

Выплата в 20 тысяч рублей пенсионерам: правда или нет

В пресс-службе ПФР заявили, что распространяемая пользователями мессенджеров информация об указе президента России о раздаче финансовой помощи пенсионерам в сумме 20 тысяч – это ничто иное, как обычная дезинформация.

Необходимо опираться только на официальные данные

В ПФР подчеркнули, что все сведения и новшества о предстоящих выплатах необходимо проверять – обращайтесь в территориальные отделения ведомства или посещайте сайты местных органов власти в субъектах.