Любовный треугольник: Гуф попытался «отбить» Айзу у Олега Майами

Телеведущая переживает, что бывший муж вмешивается в ее отношения.

После того, как 35-летняя телеведущая Айза Анохина рассказала о своем романе с экс-участником «Дома-2» Олегом Майами, пара стала регулярно подогревать к себе интерес, публикуя совместные фото и видео. По словам Айзы, у пары была идиллия в отношениях, если бы не бывшей телезвезды — рэпер Алексей Долматов.

В новом выпуске шоу «Супер Айза» бизнес-леди призналась, что Гуф пытался рассорить ее с новым бойфрендом.

«Гуф прислал мне фотки Олега с разными девушками. Зря я ему о нас рассказала. Я думала, у нас с Лешей хорошие дружеские отношения», — поделилась переживаниями Айза.

Интересно, что компрометирующие Олега снимки ничуть не смутили Анохину. Чего нельзя сказать об экс-подопечном Максима Фадеева. Он переживает, что рэперу удастся разлучить его с девушкой.

«Айза — самая большая любовь в моей жизни, у меня такого не было. И я эту любовь потерять не хочу. Поэтому настолько остро реагирую на такие моменты. А Гуф сейчас в прямых эфирах начнет меня оскорблять. Мне это не нужно, у меня только карьера заново началась», — отметил мужчина. Далеко не все верят в искренность чувств Майами, ведь в его биографии уже есть несколько романов с известными девушками. Так, еще во времена «Дома-2» Олег встречался с Катей Жужей, а в 2017-м публично объявил о романе с Настей Ивлеевой. Также певцу приписывали роман с Ольгой Серябкиной: пара часто публиковала совместные романтические фото, но не комментировала слухи об отношениях.

Айза и Олег Майами

Что касается Гуфа, то мотивы его поведения непонятны: артист встречается с новой возлюбленной Лесей, а недавно он заявил, что хочет узаконить свои отношения. Возможно, первого мужа Айзы смущает прошлое Олега Майами. Некоторые фанаты Гуфа до сих пор надеются, что он вновь вернется к бывшей жене.

Недавно Айза призналась, что ее старшего сына обзывали в школе «сыном наркомана» из-за Гуфа, но она разрешает ребенку видеться с отцом.