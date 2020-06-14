Турция исключила вероятность военного конфликта с Грецией

«Я хочу с математической уверенностью подчеркнуть, что греки не хотели бы развязывать войну с Турцией»,— цитирует его Hurriyet.

Слова Акара прозвучали через неделю после того, как министр обороны Греции Никос Панайотопулос заявил, что его страна готова к военному конфликту с Турцией для защиты своих суверенных прав в Средиземноморье.

«Его заявление — это лишь неосторожное высказывание», — отметил Акар.

По словам министра, Турция всегда стремилась к установлению добрососедских отношений с Грецией и решению всех проблем, возникающих в связи с Эгейским морем, Кипром и сухопутными границами, путем диалога. Он также напомнил, что на прошедших переговорах был достигнут определённый прогресс.

«У нас было три раунда переговоров с нашими греческими партнёрами. Два в Афинах и один в Анкаре. Мы возобновляем наши призывы к проведению четвёртой встречи в Анкаре», — подчеркнул Акар.

Кроме того, министр призвал Грецию не смотреть на эти вопросы эгоистично и прийти к столу переговоров с уважением к суверенным правам Турции.

«Они ссылаются на Лозаннский договор. Да, мы также хотим соблюдать это соглашение. В соответствии с Лозаннским договором, Греция разместила на 16 из 23 островов в Эгейском море свои силы, которые должны сохранить свой демилитаризованный статус. Говорит ли это об угрозе? Нет ни одной страны, за исключением Греции, которая претендует на 10-мильное воздушное пространство, в то время как в её распоряжении есть 6-мильные территориальные воды. Мы пытаемся сохранять спокойствие, не смотря на такого рода напористые претензии Афин», — отметил он.

Кроме того, на вопрос о продолжающейся дискуссии об открытии храма Святой Софии Акар сказал, что это внутренняя проблема Турции, и ни одна страна, включая Грецию, не может иметь права голоса в этом вопросе.

«Ни Греция ни никакая другая страна не может достичь чего-либо путем борьбы с Турцией и исламом», — заявил он.