8 Кош-Агачский район снова выбился лидеры числу зараженных коронавирусом Республике Алтай

Оперативный штаб Республики Алтай отчитался о новых случаях заражения коронавирусной инфекцией в регионе. Как сообщается в Telegram-канале штаба, число инфицированных увеличилось на восемь человек, из них четверо были обнаружены в Кош-Агачском районе, который вернул себе «первенство» по числу зараженных, ранее перешедшее к Горно-Алтайску.

Коронавирус подтвердился у трех жителей Кош-Агачского района, в том числе двух детей. Также результаты анализов оказались положительными у жительницы другого региона, прибывшей ранее к родственникам в Кош-Агачский район. Вирус был выявлен у трех жителей Майминского района и 36-летней жительницы Онгудайского района, вернувшейся из другого региона. Семь из восьми случаев выявлены по контакту с ранее заболевшими. Упомянем, что днем ранее глава Республики Алтай Олег Хорохордин подписал распоряжение об изолировании Кош-Агачского района в связи с ростом количества инфицированных коронавирусом.

С учетом этого на данный момент в Республике Алтай лабораторно подтверждено 220 случаев заболевания. Из них 64 – в Кош-Агачском районе, 62 – в Горно-Алтайске, 25 – в Турочакском районе, по 20 – в Улаганском и Майминском районах, 12 – в Онгудайском районе, восемь – в Усть-Коксинском районе, четыре – в Шебалинском районе, три – в Усть-Канском районе, два – в Чемальском районе.

За весь период в Республике Алтай на коронавирусную инфекцию лабораторно обследовано 24 765 человек. В среду, 10 июня, исследована 461 проба. Под медицинским наблюдением на карантине в регионе находится 991 человек. По данным на утро 11 июня, 110 человек выписаны из медучреждений.