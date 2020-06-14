Женщина впервые возглавит программу пилотируемых полетов NASA

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Carlos Barria/Reuters

Кэти Людерс станет первой женщиной на посту руководителя программы пилотируемых космических полетов NASA, сообщает The New York Post.

Людерс руководила первым за девять лет запуском пилотируемого американского корабля к Международной космической станции (МКС), указано в материале.

Кроме того, назначение анонсировал глава NASA Джим Брайденстайн на своей странице в Twitter. По его словам, Людерс является «подходящим человеком» для данной должности.

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