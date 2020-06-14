Путин: мир был бы хуже без восстановившейся России

Президент России Владимир Путин оценил роль России в современном миропорядке в анонсе передачи «Вести недели» на телеканале «Россия 1», передает РИА Новости.

«Если бы Россия не восстановилась, не заняла своего достойного положения в мире, то мир был бы хуже и опаснее», — заявил он.

Ранее Путин назвал Россию не просто страной, а отдельной цивилизацией. По его мнению, для сохранения данной цивилизации следует делать упор на высокие технологии, которые быстрыми темпами меняют мир. «Искусственный интеллект, беспилотная техника, генетика, медицина, образование — все это будет той базой, на которой станет развиваться страна», — подчеркнул Путин.

По словам президента, в своем развитии РФ должна обращать внимание на достижения других стран, но не забывать о собственных разработках.