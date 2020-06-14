Путин: мир был бы «хуже и опаснее» без восстановившейся России

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Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции совещание о развитии генетических технологий в…

Алексей Никольский/РИА «Новости»

Если бы Россия не восстановилась, ситуация в мире была бы «хуже и опаснее», заявил российский президент Владимир Путин. Об этом сообщает РИА «Новости».

Такое заявление российский лидер сделал в анонсе программы «Вести недели».

Ухудшение ситуации на мировой арене наступило бы, если бы Россия не заняла «своего достойного положения в мире», отметил глава государства.

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