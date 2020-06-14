Трамп заявил, что армия США боролась не только с фашизмом, но и с коммунизмом

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Patrick Semansky/AP

Президент США Дональд Трамп заявил, что американская армия боролась не только с фашизмом, но и с коммунизмом, пишет ТАСС.

Выступая на церемонии выпуска Военной академии США в Вест-Пойнте, Трамп сказал, что выпускники учреждения генералы Дуайт Эйзенхауэр и Омар Брэдли помогли победить фашизм, при этом армия также держала оборону «против угнетения со стороны коммунизма».

8 мая Белый дом опубликовал в Instagram видео, где Трамп возлагает венок к Мемориалу Второй мировой войны, с подписью «8 мая 1945 года США и Великобритания одержали победу над нацизмом. Американский дух всегда будет побеждать». Россия возмутилась попыткой переписать историю и принизить заслуги СССР.

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