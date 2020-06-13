За что Америка не любит Пригожина: четвертый раз в санкционном списке

Имя Евгения Пригожина фигурирует в санкционных списках 14 раз.

Вслед за представителями Республиканской партии США с инициативой расширить список санкционных мер против России выступили демократы. Напомним, что 9 июня республиканцы предложили новый пакет санкций против России, Ирана и Китая в связи с окончанием срока оружейного эмбарго по Ирану. А сегодня демократы, в лице Элиота Энгела, внесли в Конгресс новое предложение, в котором фигурирует бизнесмен Евгений Пригожин.

По сути, санкции США — это свод мер против юридических и физических лиц, с которыми американским компаниям и гражданам запрещается взаимодействовать. Но если речь идет об отдельных гражданах, то это говорит о политизированности предпринимаемого шага.

Если верить официальным данным, имя Евгения Пригожина фигурирует в санкционных списках 14 раз. Трижды он был включен в них как физическое лицо: в 2016 году после войны на Украине и дважды в 2018 году – как участник кибератак на США и фигурант судебного дела о вмешательстве россиян в американские выборы. Тогда вместе с Евгением Пригожиным под суд попали еще 12 человек и ряд компаний. Две его фирмы — «Конкорд Кейтеринг» и «Конкорд Менеджмент и Консалтинг» — были включены в отдельный список в июне 2017 года, вместе с несколькими юридическими лицами, чья связь с Пригожиным так и не была официально подтверждена, например, «ЧВК Вагнера» или РИА ФАН.

Но и этого властям США показалось мало — в сентябре 2019 года в черные списки были добавлены Autolex Transport Ltd, Beratex Group Limited и Linburg Industries Ltd, они якобы были подставными владельцами самолетов и яхт, которыми пользуется Пригожин.

Исходя из того, сколько раз Пригожина и его компании включают в санкционный список, можно сделать вывод, что на сегодняшний день петербургский бизнесмен является самым «запрещенным» гражданином России. Наряду с ним в списках находятся такие крупные бизнесмены как Виктор Вексельберг, семейство Ротенбергов, Олег Дерипаска. Но все лишь по одному разу. И только на Пригожина регулярно организуют все новые санкционные атаки. При этом всего в списках США находятся более 800 физических и юридических лиц.

От американских санкций страдают не только крупные бизнесмены и юридические лица, попавшие в перечень «запрещенных», но и обычные граждане РФ. Например, в 2014 году Николай Кузнецов хотел отправить денежный перевод своему отцу в долларах. Но оказалось, что Мособлбанк (банк-получатель) был включён в санкционный список, поэтому Кузнецову не удалось совершить операцию. Лишь спустя три года перевод был разморожен.

Тем не менее, из-за предпринимаемых Штатами санкционных мер не должна страдать экономика и личная жизнь граждан. Правительство России старается помогать пострадавшим от таких мер. Например, в мае Госдума одобрила закон о переносе разбирательств, по которому лица, попавшие в санкционный список, могут перенести судебный спор в Россию.