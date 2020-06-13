Патрульным в Турции будут даны полномочия применять силу и оружие

Депутаты поддержали девять статей законопроекта на фоне опасений по поводу злоупотребления властью, пишет Duvar.

Согласно двум статьям, которые предусматривают предоставление патрульным вышеуказанных полномочий, они смогут задерживать разыскиваемых по ордерам и передавать их силам безопасности в этом районе.

Кроме того, они будут уполномочены задерживать подозреваемых на месте преступления, принимать необходимые меры для предотвращения причинения подозреваемыми вреда другим или самим себе, обеспечивать сохранность доказательств на месте преступления и сообщать силам безопасности о местонахождении свидетелей, если такие есть.

Обсуждение оставшихся девяти статей в законопроекте продолжается.