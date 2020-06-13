Молите Бога получили МРОТ работники алтайского Диагностического центра обсудили руководством зарплаты

Сотрудники Диагностического центра Алтайского края намерены обратиться в прокуратуру и Трудинспекцию региона из-за полученной в мае зарплаты в размере МРОТ. Об этом они сообщили порталу «Толк», предоставив аудиозапись, которую, по их словам, сделали во время беседы коллектива с главврачом медучреждения Оксаной Лексенковой. На записи на вопросы работников отвечают, предположительно, сама руководитель центра и бухгалтер. Общение вышло крайне эмоциональным. Главврач «прошлась» по правительству, повышала голос и предлагала поменяться с ней местами. Медики пытались задать вопросы об упавшей в разы зарплате, но ответы получили крайне невнятные.

Суть проблемы рассказал сотрудник отделения лучевой диагностики. По его словам, в апреле сотрудники не работали и получили зарплату в размере МРОТ. Тогда никто не возмущался, потому что «люди все понимали». Но с 12 мая коллектив отделения работал с 8:00 до 20:00 в полную силу. В день планово принимали примерно 30 пациентов из разных районов края, как и до пандемии. Но в зарплатной «фишке» за май (имеется в распоряжении «Толка») суммы оказались почти равнозначны апрельским. Врачи получили в 2,5 раза меньше обычной зарплаты, лаборантам выплатили МРОТ с районным коэффициентом (13,5 тысяч рублей). Собеседник подчеркнул, что о компенсации за работу с коронавирусными пациентами речи не было. Врачи просто хотят получить достойную зарплату за честно отработанный месяц при полной загрузке.

За разъяснениями они отправились к главврачу. На записи слышно, как работники центра задают вопросы. Но конструктивного разговора, судя по аудио, не вышло. Женщина, предположительно, главврач, в ходе разговора делала крайне эмоциональные заявления, не всегда сдерживалась в высказываниях и противоречила сама себе. Вначале она призналась, что пока не всех еще запомнила, и попросила представляться. Врач УЗИ заявила главврачу, что «обрадована» «фишкой» за май, потому что получила чуть больше МРОТ, отработав целый месяц. Ее возмутило, что и те, кто сейчас находится в вынужденном отпуске, получат МРОТ, и она, отработав в две смены, получит ту же минималку плюс 3,5 тысячи за «много платных услуг». За апрель она получила еще меньше.

На это врач получила следующий ответ. «Про апрель мы вообще забыли. Потому что в апреле мы не работали вообще. И никто ничего не получил. И вы молите Господа Бога, что за апрель хотя бы получили МРОТ», – слышно на аудиозаписи. Руководитель попросила назвать конкретную нагрузку: «Я сама врачом УЗИ всю жизнь проработала, я очень хорошо в этом понимаю. И я не знаю в вашем понимании, в вашем учреждении, в которое я пришла работать и управлять, что такое для вас ставка. Вы по какому приказу работаете? Шесть человек?» Врач возмутилась такой цифре и сказала, что принимает по 19-24 человека в день. Ее в ответ попросили снизить голос. Врач УЗИ сказал, что собеседница сама кричит. «Потому что я уже не могу спокойно с вами со всеми разговаривать!» – слышен ответ.

Врачи также поинтересовались про стимулирующие выплаты при полной нагрузке. Им ответила другая женщина (предположительно, бухгалтер), что нужно открывать трудовые договоры и смотреть: стимулирующие начисляются по балльной системе, а она сейчас не работает из-за сниженной нагрузки учреждения. На вопрос врачей, как им жить на 12 тысяч в месяц, руководство ответило встречным вопросом: «Где я должна взять эти деньги, если вы их не заработали».

На возражение коллектива, что в российском правительстве обещали им хотя бы две трети заработка, женщина ответила, что это «страна такая»: «Мне много чего тоже обещало. Только никто ничего не дает. Все, что обещают по телевизору, ничего не исполняется. И вы просто не знаете, какого труда стоило получить в ФОМС аванс, чтобы хоть как-то профинансировать. Если у нас страна такая, мы-то здесь при чем?» – защищалась, судя по записи, Оксана Лексенкова. По ее словам, благодаря Минздраву удалось получить деньги хотя бы для тех, кто работал в «красной зоне». Еще один представитель администрации центра (якобы бухгалтер учреждения) заявил врачам, что режим рабочего времени в мае был с 8:00 до 15:00. На это врачи парировали, что «это у вас». «Мы работали с 8:00 до 20:00 весь май, и мы получили МРОТ за май», – говорится на аудиозаписи. «Фишку» мне давайте вашу! Я сейчас очки возьму. Никто не получает. Только потом, когда в совокупности начинаешь поднимать все «расчетки», и все в сумме складывать, то вы все еще больше, чем я, получаете. Я могу вам свою фишку показать!» – услышали в ответ сотрудники. Они не растерялись и действительно попросили руководителя показать зарплатную «фишку». Но в итоге коллектив ее так и не увидел. Более того, женщина на аудиозаписи предложила одному из врачей, задававших вопросы, поменяться с ней местами: «Поездите в министерство, в правительство, а я пойду поработаю рентгенологом. У меня все специализации есть. Я доктор лучевой диагностики широкого профиля. Давайте поменяемся на неделю».

Главный вопрос, который задавали медики, — почему за полноценный рабочий май им заплатили МРОТ или чуть выше МРОТа, если нагрузка была 100 %, как до пандемии? Одна женщина не сдержалась и расплакалась: «Мы работаем и получаем эти копейки. Я мать-одиночка, мне дали подачку в 15 тысяч! У меня ипотека в 19 тысяч! И мне еще говорят: «Приходят всякие непонятные и чего-то требуют». А мы требуем ответа. И если бы не было никакой нагрузки, мы бы не пришли».

В основном ответ сводился к трем тезисам. Во-первых, Диагностический центр якобы не принимал пациентов, и поэтому ФОМСу просто не за что платить. Во-вторых, центр будто бы не оказывает платных услуг, а значит, и этого ресурса для выплаты зарплат нет. В-третьих, руководство центра само не заинтересовано в том, чтобы обижать сотрудников. «Еще раз повторяю: в апреле мы не заработали ни копейки денег. ФОМС нам дал аванс, чтобы мы выплатили МРОТ. Платных [услуг] у нас не было два месяца. Мы на свой страх и риск , я не знаю, что мне вообще за это будет вы даже себе не представляете, чтобы хоть как-то «поддержать штаны». Ну, кто вас хочет обидеть? Это не в наших интересах. Как вы этого не понимаете? Я сама врач и сама всю жизнь врачом работала. Я все понимаю» – слышно на аудио. Также врачи спрашивали, какая зарплата придет за июнь, если центр до сих пор работает в ограниченном режиме. Конкретного ответа на этот вопрос не прозвучало. Хотя были осторожные предположения от руководства, что зарплата, возможно, увеличится.

Тем временем в Минздраве Алтайского края журналистам ответили, что сразу провели проверку произведенных выплат. Нарушений якобы не выявлено. Из-за того, что в регионе временно приостановлено оказание плановой помощи, в подобной ситуации оказался не только Диагностический центр, но и другие медицинские организации. «Большинство медицинских организаций финансируется из Фонда обязательного медицинского страхования за оказанную пациентам помощь. Поэтому зарплата начислялась и была выплачена с учетом снижения объемов оказания помощи и интенсивности работы», – говорится в ответе. С учетом того, что плановая медпомощь вовсе остановлена, можно лишь строить догадки о том, какие суммы получили медики по краю.

Также сообщается, что 5 июня губернатор Виктор Томенко подписал постановление, которое устанавливает выплаты для врачей-рентгенологов, лаборантов, патологоанатомов, которые задействованы в работе по борьбе с COVID. «Также предусмотрены выплаты и средним медработникам, которые работают совместно с указанными врачами. Врачам – 80 тысяч рублей, средним медработникам – 50 тысяч рублей. Средства для осуществления выплат уже переведены в Диагностический центр и другие медицинские организации края. Завтра специалисты центра первый раз получат данные стимулирующие сразу за два месяца», – сказано в ответе ведомства. Однако работники центра уже не рассчитывают на эти деньги, они собираются подавать жалобы в трудовую инспекцию и прокуратуру.

Напомним, алтайский следком сообщил, что проводит доследственную проверку после сообщений в соцсети о невыплате компенсационных денежных выплат сотрудникам Диагностического центра Алтайского края, оказывающим медицинскую помощь больным коронавирусом.