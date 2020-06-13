Ученые обнаружили новый способ поиска пригодных для жизни планет

Специалисты все время открывают новые экзопланеты, но далеко не все из них, даже теоретически, могут подходить для жизни, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Астроном Нейтан Мейн предложил очередную идею, которая касается данного вопроса. После того, как ученый вместе со своими коллегами провел тщательное исследование планет, расположенных дальше Солнечной системы, он предположил, что пригодность к жизни можно определять с помощью песка и пыли, которые присутствуют в атмосфере. Эксперты уверены в том, что огромное количество пыли может сказываться на климате той или иной планеты. Работать подобное может в две разные стороны. От пыли зависит не только степень нагрева планеты, но и степень ее охлаждения.«На нашей планете и на Марсе пылевые бури провоцируют не только подогревающий, но и охлаждающий эффекты. При этом второй в большинстве случаев является более сильным. Но для тех планет, которые имеют синхронное вращение, эффект будет обратным», — рассказали в своем исследовании ученые. Подобную синхронность можно наблюдать в том случае, если вокруг своей оси и вокруг звезды планета оборачивается с одинаковой скоростью. При этом к звезде планета будет все время повернута только одной стороной. Подобное наблюдается в движении спутников планет, которые присутствуют в Солнечной системе. Специалисты считают такой тип вращения нормой для экзопланет. В таком случае на половине планеты всегда будет темно, а другая освещается звездными лучами.Ученым удалось создать модель экзопланет и установить, что пыль способна заметно смягчать климатические особенности в каждом из полушарий. В темноте за счет пыли звезда будет нагреваться, а со стороны попадания звездных лучей – остывать. Кроме того, пыль способна задерживать влагу в том случае, если экзопланета расположена очень близко к своему светилу. Также специалистам удалось обнаружить несколько экзопланет, которые имеют самые лучшие условия для развития жизни – кислород, воду и органику.