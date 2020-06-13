Дистанции фламандских классик будут сокращены

Организаторы фламандских классик объявили о сокращении дистанций классических однодневных велогонок, перенесённых на осень. Так, в маршрут Тура Фландрии (18 октября) не войдёт прохождение Мюр ван Гераардсбергена, а дистанция мужской гонки сократится до 241 км, женской – до 135 км. Решающая связка Ауде Кваремонт и Патерберг с финишем в Ауденаарде останутся в маршруте.

Сокращена и дистанция классик Brabantse Pijl (7 октября) – до 184 км, Гент-Вевельгем (11 октября) до 238 км и Scheldeprijs (14 октября) до 183 км.

В заявлении организаторов говорится: «В новом календаре велогонки пойдут одна за другой, что потребует от команд дополнительных усилий при организации. Чтобы обеспечить велокомандам и гонщикам достаточно времени для отдыха между гонками, мы после консультаций с командами решили слегка сократить дистанции классик».

Томас Ван ден Шпигель (Tomas Van den Spiegel), глава совета по организации фламандских классик: «Я понимаю тех, кто недоволен (сокращением маршрута), но мы сделали это ради гонщиков. Многие команды выразили обеспокоенность слишком плотным графиком гонок. Сокращением нашей гонки мы хотим всем облегчить жизнь в эти трудные времена. Будем надеяться, что мы сможем организовать Тур Фландрии и другие велогонки в полном объёме в 2021 году».

Арденнские классики также пройдут осенью – Флеш Валлонь 30 сентября, Льеж-Бастонь-Льеж 4 октября, Амстел Голд Рэйс 10 октября. Париж-Рубэ завершит марафон классик 25 октября.