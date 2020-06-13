Журналистка Латынина признала, что «письмо врачей» из Нижнекамска было фейком и извинилась

Журналистка Юлия Латынина признала, что зачитанное ею в эфире «Эхо Москвы» письмо о ситуации с коронавирусом в Нижнекамске, из-за которого началась проверка Следственного комитета, оказалось фейком и принесла извинения.

«Я, естественно, реально без всяких дураков приношу извинения Татарстану за то, что купилась на письмо злонамеренного „фейкодела“», — сказала Латынина в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в субботу. Она добавила, что принесла бы извинения и раньше, если бы Минздрав республики связался с ней напрямую, а не ограничился официальным опровержением оглашенных ею в апреле выдержек из письма.

Напомним, ранее Латынину вызвали на допрос в СК. Следователи начали проверку по факту распространения Латыниной информации о неготовности ряда регионов, в том числе Татарстана, к борьбе с коронавирусом. Претензии возникли из-за выпуска, вышедшего 11 апреля. Тогда журналистка зачитала письмо якобы медработника, которое ей переслала глава «Альянса врачей» Анастасия Васильева.

«В больницах сложно найти пациента без двусторонней пневмонии, не проведено ни одного теста на коронавирус. У врачей нет масок, перчаток, мы работаем двое суток без сна, а по телевизору говорят, что наш город чуть ли не единственный в Татарстане, где нет зараженных коронавирусом людей», — цитировала письмо Латынина.

В исполкоме Нижнекамска и министерстве здравоохранения Татарстана опровергли изложенные в письме данные. В минздраве обратили внимание на то, что в апреле прошлого года в Нижнекамске было 97 случаев пневмонии, а на 12 апреля 2020-го зарегистрировано 38.