Украина «отменила» самоизоляцию для Крыма и Донбасса

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Правительство Украины отменило обязательную изоляцию для Крыма и Донбасса, сообщается на сайте кабмина.
«Отменить требование обязательной обсервации для лиц, въезжающих с временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республики Крым и города Севастополя», — говорится в постановлении.
Отмечается, что изоляцию обязаны проходить те, кто прибыл из стран «с широким распространением COVID-19».
На Украине коронавирусом заразились 30 тысяч, выздоровели почти 14 тысяч, умерли 880 пациентов.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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