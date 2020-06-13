Индия высказалась о новой политической карте Непала

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Adnan Abidi/Reuters

Министерство иностранных дел Индии считает необоснованным решение Непала включить в свою территорию на карте спорные территории, пишет The Kathmandu Post.

«Это искусственное расширение претензий не основано на исторических фактах или доказательствах и не является обоснованным», — приводятся слова официального представителя МИД Индии Анурага Шриваставу.

В мае в Непале приняли новую политическую карту страны, включив в свою территорию Лимпиядхура и Калапани, а также перевал Липулех, принадлежность которых оспаривает Индия.

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