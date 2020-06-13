Все в вашей жизни имеет обратную связь

Папа говорил мне в детстве: «Всё в нашей жизни имеет обратную связь». И это так. То, что вы посылаете во Вселенную, то и получаете. Ни больше, ни меньше.

Эзотерика

Автор Клубер На чтение 4 мин. Просмотров 64

Наша Вселенная постоянно трансформируется и меняется, в зависимости от того, как взаимодействует всё, что мы и другие люди в неё посылаем. Именно от этого и зависит напрямую то, что мы ощущаем – диссонанс или гармонию. Поэтому наша задача состоит в том, чтобы найти равновесие между верностью своим убеждениям, выбранному пути и хаосом, неопределённостью, которые неизменно присутствуют в нашей жизни.

Это является корнем внутреннего конфликта и страдания, но одновременно – и источником познания и бесценного опыта. Всё дело в том, что люди созданы, как единое целое. Они сотворят жизнь, и, верите ли вы в это или нет, но все несут ответственность за то, что происходит во Вселенной. Я говорю об этом как буквально, так и метафизически.

Наши мысли – точно так же, как звук или свет, имеют длину своих волн. Просто произнесённые слова мы можем физически ощутить, а мысли – нет. Мысли также имеют свои вибрационные частоты, как всё остальное.

По сути, люди являются духовными существами в физическом мире, которые приспособились к потребностям, что необходимы их душам для роста.

Более того, поскольку мы способны контролировать свою жизнь (даже те аспекты, на которые вы, как полагаете, не имеете ни малейшего влияния), то должны осознать одну важную истину. Она состоит в том, что абсолютно всё в нашей жизни имеет значение, и ничто не случайно. На каждом шагу нас окружают знаки и сообщения, мы просто их не замечаем или игнорируем.

Я верю в высшую силу и ни капли не сомневаюсь в её существовании. При этом понимаю, что не все со мной согласятся. Также осознаю, что это может выглядеть слишком смело, но думаю, что эта сила Свыше связана напрямую с нашим духом и энергией. Она ведёт нас по жизни, помогает расти и открывать этот мир. Вот почему абсолютно каждая вещь в нашей жизни имеет определённый смысл.

Другое дело, что мы не всегда способны докопаться до него. Всё вокруг – это либо какой-то знак, призванный предупредить нас или направить, либо сообщение, которое следует расшифровать. Поэтому и каждый человек, которого встречаем на пути – это посланник.

Папа говорил мне в детстве: «Всё в нашей жизни имеет обратную связь». И это так. То, что вы посылаете во Вселенную, то и получаете. Ни больше, ни меньше. И если вам в какой-то момент трудно и больно – этому также есть логическое объяснение. И наоборот.

Ваша жизнь в корне меняется в тот момент, когда осознаёте эту взаимосвязь, когда принимаете решение посылать людям лишь лучи добра и теплоты. Происходит своего рода тектонический сдвиг – вы больше не будете бездумно жить неосознанно и на автопилоте.

Необходимо поменять восприятие себя. Не думать о каких-то физических и эгоистичных аспектах, а принять, что вы просто существуете. Только тогда вы настроитесь на тишину и спокойствие внутри, освободитесь от мыслей «я должен, так все делают» и прочее. Вы должны довериться этому внутреннему голосу высшего разума, который напрямую связан с душой.

Ведь ваш собственный разум – это не что иное, как своего рода электрический ток, который обеспечивает функционирование вашего организма: сердцебиение, дыхание и прочее. То есть он просто следит за тем, чтобы вы жили. Но он не способен «обрабатывать» информацию духовной природы, как это могут сердце и душа. Потому что настоящее творение жизни – это не только то, что мы бездумно делаем и думаем. Это то, что мы чувствуем, принимаем и увековечиваем всей своей душой.

Да, мысли созидательны, а чувства? Чувства – это самое главное. Именно они определяют нашу жизнь – даже в эту самую минуту, когда вы читаете этот текст.

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