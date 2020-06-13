Самые интересные видео 13 июня

Катастрофы и катаклизмы — всему нашлось место в нашей подборке.

Одна из главных мировых новостей дня — технологическая катастрофа в Китае. Четыре человека погибли и еще около 50 пострадали после взрыва бензовоза.

Следующее видео очень ярко иллюстрирует ситуацию «замотался на работе».

Одноклубники устроили «последний гол» убитому в Мексике студенту: ударили по гробу мячом, чтобы тот отскочил в ворота. 16-летнего футболиста застрелили полицейские, из-за чего в стране начались протесты.

Ураган сорвал крышу торгового центра «Plaza» в Барнауле на Красноармейском проспекте. Шквалистый ветер за считанные секунды повалил огромную конструкцию на землю, очевидцы успели снять момент на видео. Никто не пострадал

Момент крушения самолёта в Самарской области попал на видео. За несколько секунд до трагедии пилоты выполнили в воздухе «бочку». Сразу после этого Як-52 ушёл в крутое пике.

Из других заметных видео дня стоит отметить ролик, который записал актер Михаил Ефремов в адрес родственников погибшего в аварии Сергея Зверева. Виновником ДТП стал Ефремов, севший за руль нетрезвым и, вероятно, под действием наркотиков. Артист принес семье Зверева извинения и предложил помощь. Но родственники жертвы аварии отказались.

Тем временем в Сети нашлось видео, где Михаил Ефремов пророчит себе десятилетний тюремный срок.