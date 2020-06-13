Германия сохранила запрет на поездки в Турцию до конца августа

Поскольку кризис коронавируса во многих европейских странах несколько ослабевает, министр Маас заявил, что у Германии пока нет систем координации с остальным миром для оценки поездок, не влекущих за собой потенциально непредвиденные риски.

«Мы не можем и не будем рисковать. Существует риск, что этим летом наши граждане снова окажутся в затруднительном положении, а отдыхающие вернутся в Германию с бессимптомным течением вируса», — цитирует его Reuters.

По словам Мааса, сознавая, что многие отдыхающие хотят путешествовать по таким направлениям, как Турция, США, Северная Африка и Юго-Восточная Азия, правительство рассмотрит возможность отмены запрета на поездки до сентября.

Германия уже объявила, что с 15 июня снимет общий запрет на поездки для членов ЕС, Великобритании, Исландии, Норвегии, Лихтенштейна и Швейцарии, что позволит координировать ситуацию в отдельных регионах.