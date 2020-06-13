Запрет на кртитику ЛГБТ и феминизм в новом законе Франции

Свобода все больше становится пережитком прошлого. Пока в России вводят в действие единый федеральный информационный регистр (ЕФИР), во Франции, когда-то прославившейся формулой «Свобода, равенство, братство» приняли закон о цензуре интернета, за отказ от подчинения которой вводятся серьезные штрафы и уголовная ответственность.

Отныне там запрещены сообщения, «разжигающие ненависть на основе расовой принадлежности, религии, сексуальной ориентации, пола, состояния здоровья, а также сексуальные домогательства», так что любое заявление про педерастов, феминисток или даже комплимент даме можно притянуть под штраф или уголовку.

Сегодня уже смешно и вспоминать, как наши политологи предрекали конец глобализма из-за пандемии коронавируса. Вышло как раз наоборот – пока население запугали статистикой и отправили под домашний арест, глобалисты реализовали почти все свои идеи: раскачали американское общество до бунта против Трампа и ввели цифровой концлагерь в России и Франции. Притом, ввели чуть ли не тайно, без обсуждений, дабы народ не успел высказать своего мнения.Итак, в середине мая французский парламент принял законопроект «О противодействии разжиганию ненависти в Интернете» (Proposition de loi visant à lutter contre la haine sur Internet). В настоящее время законопроект ожидает подписания президентом Макроном, который его точно подпишет, так как был одним из инициаторов. Сам закон можно прочитать на официальном сайте парламента. Как сообщает RT, закон приняли в основном депутаты партии Макрона и либералы, социалисты воздержались, чем и помогли принять документ. Против выступили только «Национальный фронт», да одинокие коммунисты.

Почему же этот закон протягивали чуть не под покровом ночи? Все просто, как только закон вступит в силу, то любой, кто выскажется против «европейских ценностей», а заодно и Макрона, как главного защитника этих ценностей, тут же получит год тюрьмы или штраф в размере 15 000 евро. А отказавшийся удалить «разжигающее» высказывание сайт или социальная сеть могут получить штраф на сумму в 1,25 миллиона евро. Следить за теми, кто разжигает, а кто «высказывает свою точку зрения» закон поручил ведомственным чиновникам из CSA – Высшего совета по аудиовизуальным средствам, а также НКО и «правильным гражданам», которые имеют право пожаловаться в CSA. И жаловаться они должны «по сути», а дабы не беспокоили по пустякам, чиновники сразу вписали – «намеренное искажение информации при подаче жалобы на удаление контента может повлечь наказание в виде лишения свободы сроком на один год и/или штрафа в размере до 15 000 евро». То есть теперь именно они и «правильные» будут определять, кто реально разжигает, а кто просто «высказал свое мнение». Сажать людей с такой «доказательной базой», как «по усмотрению» тети из департамента – это вообще просто юридическая сказка.

Теперь о самой сути данного документа. Во-первых, все онлайн-платформы обязаны в случае «подтверждения обоснованности полученной жалобы» «удалять публичные сообщения, разжигающие ненависть на основе расовой принадлежности, сексуальной ориентации, пола, состояния здоровья, а также сексуальные домогательства в течение 24 часов с момента подачи жалобы и удалять призывы к терроризму и порнографию с участием детей в течение 1 часа с момента подачи жалобы». Со второй частью, про детское порно и терроризм, вопросов нет, хотя тут бы конкретней про терроризм и не сочтут ли госчиновники призывами к терроризму протесты против пенсионной реформы, повышения налогов, цен, сокращения госслужащих. Уж больно велик соблазн одним ударом убить всех зайцев.

Но если со второй частью можно только предполагать, то первая конкретна до безумия. Зная, что любая публикация, заметка или просто пост, в котором о педерастах, трансгендерах или феминистках не говорят в восхищенных тонах вызывает у них истерику с криками о гомофобии и разжигании, нет сомнений, что они используют нынешний закон на полную катушку. В итоге мы имеем закон о тоталитарной диктатуре извращенцев, где вместо правды или диалога, есть только мнение меньшинств. Впрочем, «свобода слова» как бы соблюдена и все противники гомодиктатуры могут высказывать свое возмущение в спальне, ночью и под одеялом. А о тех, кто набрался смелости, по закону нужно сразу же доложить в отдел полиции по киберпреступности OCLCTIC.

Чтобы стукачи из числа «меньшинств» не заморачивались поисками предлогов, закон требует реализовать «электронную форму подачи жалобы и обеспечить возможность предоставления информации о иных способах подачи жалобы», то есть сделать кнопку – жалуюсь и должны иметь законного представителя на территории Франции, дабы было кого сажать или кому вкатать штраф, так что Infowars или RT там заблокируют без всяких объяснений.

Помимо этого онлайн-платформа должна давать «однозначное понимание своих стандартов проверки контента и демонстрировать CSA в рамках основных отчетов свою внутреннюю организацию и ресурсы, выделенные для исполнения обязательств по удалению незаконного контента». То есть не только стучать на авторов и читателей, но и проводить «профилактику», удаляя или блокируя «подозрительных» авторов. До такого даже Фейсбук не додумался.

Для тех, кто вдруг не захочет «исправляться», в законе сказано, что пользователи онлайн-платформы должны предоставлять информацию о фактах и причинах направления жалобы, а также о расположении «предположительно незаконного контента», притом определять такой контент там будут учить буквально со школьной скамьи. За отказ от «сотрудничества с правоохранительными органами», в том числе путем невыдачи данных, которые могут позволить идентифицировать лиц, разместивших «предполагаемый незаконный контент», на сайт будет наложен штраф на сумму до 250 тыс. евро. Если же сайт отказался от удаления «незаконных материалов» в установленные сроки, сумму увеличат до 1,25 млн евро.Стоит отметить, что идея подчинить себе интернет не нова. Еще в 2018 году в Германии постановили, что у владельцев соцсетей отныне будет 24 часа после поступления жалобы, чтобы удалить посты, открыто нарушающие немецкое законодательство, в т.ч. в части «разжигания ненависти». При этом немецкий закон, по сути, просто детально перечисляет разделы Уголовного кодекса, в которых подробно описывается «недопустимая речь» в Интернете. Недопустимыми признаются разные вещи, от попыток «формирования террористических организаций» до «наветов на религии, религиозные и идеологические ассоциации». Проверка подлинности информации была доверена «суперчестному» НКО Correctiv, которое известно тем, что, например, в 2015 году пыталось протолкнуть «доказательства вины бойцов 53-й зенитно-ракетной бригады из Курска» за сбитый над Донбассом Боинг.

Стоит вспомнить и наши законы Клишаса о фейковых новостях и о запрете критики власти. Активное применение этих актов тормознул президент Путин, который отреагировал на «прямой линии» на историю в Белгороде,где возбудили административное дело в отношении горожанина, назвавшего чиновников медицинским термином «идиоты».

Так что под луной ничего не ново, кроме разве того, что чем дальше, тем новый мировой рейх все больше выставляют флажков в мире, дабы все каялись за убийства негров с другой стороны планеты, строем ходили на гей-прайды и ни в коем случае не думали, кто принимает решения и кто от этого имеет выгоду. И все это проворачивают втихую, под крики об эпидемии. Добро пожаловать в «Новый дивный мир».