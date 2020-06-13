Ложное солнце, Лунная радуга и другие световые иллюзии

Атмосферные оптические явления поражают воображение красотой и многообразием создаваемых иллюзий. Наиболее эффектными являются столбы света, ложные солнца, огненные кресты, глория и брокенский призрак, которые часто люди незнающие принимают за Чудо или Богоявление.

Окологоризонтальная дуга, или «огненная радуга». Свет проходит через кристаллы льда в перистых облаках. Очень редкое явление, так как и кристаллы льда, и солнечный свет должны оказаться под определённым углом друг к другу, чтобы создать эффект «огненной радуги».

«Призрак Броккена». Своё название явление получило по имени вершины Броккен в Германии, где можно регулярно наблюдать этот эффект: человек, стоящий на холме или горе, за спиной которого восходит или заходит солнце, обнаруживает, что его тень, упавшая на облака, становится неправдоподобно огромной. Это происходит из-за того, что мельчайшие капли тумана особым образом преломляют и отражают солнечный свет.

Околозенитная дуга. Дуга с центром в точке зенита, расположенная выше Солнца приблизительно на 46°. Она видна редко и только в течение нескольких минут, имеет яркие цвета, чёткие очертания и всегда параллельна горизонту. Стороннему наблюдателю она напомнит улыбку Чеширского Кота или перевёрнутую радугу.

«Туманная» радуга. Туманный ореол похож на бесцветную радугу. Туман, рождающий этот ореол, состоит из более мелких частиц воды, и свет, преломляясь в крошечных капельках, не расцвечивает его.

Глория. Наблюдать этот эффект можно только на облаках, которые находятся прямо перед зрителем или ниже его, в точке, которая находится на противоположной стороне к источнику света. Таким образом, увидеть Глорию можно только с горы или из самолёта, причём источники света (Солнце или Луна) должны находиться прямо за спиной наблюдателя.

Гало в 22º. Белые световые окружности вокруг Солнца или Луны, которые возникают в результате преломления или отражения света находящимися в атмосфере кристаллами льда или снега, называются гало. В холодное время года гало, образованные кристаллами льда и снега на поверхности земли, отражают солнечный свет и рассеивают его в разных направлениях, образуя эффект под названием «бриллиантовая пыль».

Радужные облака. Когда Солнце располагается под определённым углом к капелькам воды, из которых состоит облако, эти капли преломляют солнечный свет и создают необычный эффект «радужного облака», окрашивая его во все цвета радуги.

Лунная радуга (ночная радуга) — радуга, порождаемая луной в большей степени, чем солнцем. Лунная радуга сравнительно более бледная, чем обычная. Это объясняется тем, что луна производит меньше света, чем солнце. Лунная радуга всегда находится на противоположной от луны стороне неба.

Паргелий — одна из форм гало, при которой на небе наблюдается одно или несколько дополнительных изображений Солнца.

В «Слове о полку Игореве» упоминается, что перед наступлением половцев и пленением Игоря «четыре солнца засияли над русской землёй». Воины восприняли это как знак надвигающейся большой беды.

Северное (Полярное) сияние — свечение верхних слоёв атмосфер планет, обладающих магнитосферой, вследствие их взаимодействия с заряженными частицами солнечного ветра.

Огни святого Эльма — разряд в форме светящихся пучков или кисточек, возникающих на острых концах высоких предметов (башни, мачты, одиноко стоящие деревья, острые вершины скал и т. п.) при большой напряжённости электрического поля в атмосфере.

Зодиакальный свет. Рассеянное свечение ночного неба, создаваемого солнечным светом, отражённым от частиц межпланетной пыли, называют ещё зодиакальным светом. Зодиакальный свет можно наблюдать вечером на западе или утром на востоке.

Столбы света. Плоские кристаллы льда отражают свет в верхних слоях атмосферы и образуют вертикальные столбы света, словно выходящие из земной поверхности. Источниками света могут являться Луна, Солнце или огни искусственного происхождения.

Звёздный след. Невидим невооружённым глазом, его можно запечатлеть на фотокамеру.

Белая радуга. Фото сделано на мосту Золотые Ворота в Сан-Франциско

Свет Будды. Явление схоже с Призраком Броккена. Солнечные лучи отражаются от атмосферных капелек воды над морем и тень самолёта посреди радужного круга…

Зелёный луч. «Когда заходящее Солнце полностью скрывается из виду, последний проблеск выглядит поразительно зелёным. Эффект можно наблюдать только из мест, где горизонт низок и далёк. Он продолжается всего несколько секунд.»

Ложное Солнце. Научное объяснение такое: «По мере того как вода замерзает в верхних слоях атмосферы, создаёт маленькие, плоские, шестиугольные ледяные кристаллы льда. Плоскости этих кристаллов, кружась, постепенно опускаются на землю, основную часть времени ориентированы параллельно поверхности.»

Гало вокруг Луны. На этом снимке слева от Луны — Юпитер:

О шаровой молнии почти ничего не известно, и природа её возникновения непонятна, не изучена. Всё из-за того, что это очень редкое явление. Вероятность увидеть ШМ — 0,01%

Мираж, давно всем известное природное явление…

Лунная Радуга — это довольно редкое явление в атмосфере Земли и появляется только при полной Луне. Для возникновения лунной радуги необходимо: полная Луна, не закрытая облаками, и выпадение ливневого дождя. Настоящая лунная радуга имеет размер в половину небосвода.

Тень горы, наблюдаемая на фоне вечерних облаков: