Глава Республики Алтай объявил частичном возобновлении работы туротрасли общепита

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин решил снять часть эпидемических ограничений на территории региона. Как сообщается на сайте алтайского правительства, речь идет о возобновлении работы общепита и туристических объектов с 11 июня, но с определенными оговорками. Данное решение уже отражено в двух распоряжениях правительства региона.

10 июня Олег Хорохордин провел совещание оперативного штаба, на котором неожиданно объявил о смягчении противоэпидемического режима. Причем в тот же день были подписаны соответствующие распоряжения правительства, а послабления были введены уже на следующий день. Так, с 11 июня к работе вернутся заведения общепита, которые обслуживают клиентов на открытых площадках. Также с этого дня частично возобновляется работа туристической сферы, а именно коллективных средств размещения с медицинской лицензией. По словам губернатора, в республике восемь таких объектов.

Он неоднократно подчеркнул, что эти объекты должны оказывать услуги только при строгом соблюдении всех санитарных требований, а специалисты Роспотребнадзора этот момент проконтролируют.

Кроме того, дополнительный ограничения на въезд и выезд были сняты в ряде муниципалитетов. Речь идет о Майминском, Турочакском и Усть-Коксинском районах, где ситуация с очагами заражения якобы уже стабилизировалась.

Тем не менее, в Республике Алтай еще закрыт Кош-Агачский район, где эпидситуация остается одной из наиболее острых среди других муниципалитетов региона.