Пожар полностью потушили на газохранилище в Казани

Пожар на газохранилище Казанской кустовой базы ООО «Газпром сжиженный газ» полностью ликвидирован. Об этом сообщили «БИЗНЕС Online» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«В 16:08 мск объявлена полная ликвидация последствий пожара», — сказали в ведомстве.

Накануне вечером в Казани, на улице Северо-Западной, 10, в наземном газохранилище произошел взрыв. В результате инцидента обрушилась операторная. Из-под завалов пожарные извлекли двух пострадавших, один человек погиб. В минздраве Татарстана рассказали о состоянии пострадавших.

Горение произошло в резервуаре второй группы объемом 170 куб. м, в каждой группе по 8 резервуаров. Существовала угроза распространения огня на соседние резервуары. Для органов управления и сил, привлекаемых для ликвидации пожара, был введен режим ЧС.

В 10:40 13 июня пожар был локализован. Позже в ООО «Газпром сжиженный газ» рассказали «БИЗНЕС Online», как произошел взрыв на газохранилище в Казани. Передвижная лаборатория министерства экологии и природных ресурсов РТ произвела замеры воздуха в районе инцидента — содержимое углеводородов в пределах нормы.