Сестра Ким Чен Ына анонсировала «следующий шаг» КНДР в отношении Сеула

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Сестра Ким Чен Ына Ким Ё Чжон, 2019 год

Jorge Silva/Reuters

Корейская Народная Демократическая Республика в ближайшее время предпримет «следующий шаг» в отношении Сеула, заявила первый заместитель директора Отдела пропаганды и агитации Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, являющаяся младшей сестрой лидера страны Ким Чены Ына. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Для северокорейской стороны «пришло время прервать отношения» с Южной Корей, подчеркнула Ким Ё Чжон. Она отметила, что отдала распоряжение отделу по делам взаимодействия с врагом «решительно предпринять следующий шаг».

Ранее руководство КНДР приняло решение разорвать связи с Сеулом. Формальной причиной стало распространение южнокорейскими активистами листовок с антисеверокорейским содержанием.

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