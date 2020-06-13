Ученый из Норвегии считает, что коронавирус был создан США и Китаем

Такое предположение высказал ученый из Норвегии Биргер Сёренсен. Стоит отметить, что его мнение поддержал бывший руководитель британской разведки.

Сёренсен вместе с профессором Ангусом Далглишем провели исследование, в котором пытались доказать, что в шиповидном белке вируса присутствуют определенные последовательности. Они имеют такой вид, будто бы кто-то нарочно поместил их туда. Также эксперты добавили, что с момента распространения вируса среди людей, он практически не подался мутации. Это может доказывать тот факт, что коронавирус был изначально максимально адаптирован под особенности человеческого организма. Данное явление достаточно странное для вирусов, которые пытаются пресечь видовой барьер.

Сёренсен также добавил, что коронавирус имеет некоторые свойства, которые в случае с атипичной пневмонией никогда не встречались в естественных условиях. «Когда дело доходит до технического описания коронавируса, то нельзя сказать, что он появился в результате естественных мутаций. Сегодня по всему миру ведутся разработки и исследования относительно «мутаций с приобретением функций». Скорее всего, коронавирус был создан китайскими и американскими учеными во время очередного исследования», — говорит Сёренсен.

Стоит отметить, что Китай и США на протяжении долгого времени совместно занимаются изучением разных штаммов коронавирусов. Во время исследований специалисты повышают заразность вируса для того, чтобы его было проще изучить. Вирусы, которые подались изменениям, получают название «химеры».

Последнее исследование, которое провел Сёренсен, стали причиной огромного количества скандалов и дебатов в прессе. Некоторые соглашаются с таким мнением, другие же пытаются вовсю доказать, что коронавирус под влиянием определенных факторов мутировал самостоятельно.