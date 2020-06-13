Члены избиркомов Алтайского края могут присоединиться всероссийской забастовке коллег

Члены участковых избирательных комиссий, представляющие преимущественно либералов, по всей России точечно отказываются от участия в голосовании по поправкам в Конституцию РФ. В Сети распространяется открытое письмо с таким призывом, в котором называют грядущий плебисцит «бессмысленным риском» из-за возможности распространения коронавируса, а под документом стоит несколько сотен фамилий. Избирком Алтайского края прокомментировал эту ситуацию ИА «Банкфакс», при этом не пояснив, были ли подобные случаи отказов у его сотрудников. Между тем «Банкфаксу» стало известно, что такую забастовку в крае поддержать уже готовы отдельные представители избиркомов.

Члены УИКов в ряде городов России, представляющие в основном несистемную оппозицию, начали подписывать открытое письмо, в котором призывают своих коллег отказаться от работы на голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Под данным обращением подписалось уже более 330 работников избирательных комиссий, причем большинство подписей собрано в Москве и Санкт-Петербурге, где либералы традиционно сильны, а, к примеру, в Новосибирской области было собрано всего пять. Представители Алтайского края документ пока не поддержали. В самом письме говорится, что члены комиссий «не расходный материал». Авторы письма отмечают, что организация голосования в этом году – большая честь и ответственность, но его проведение 1 июля якобы может быть опасно для жизни и здоровья избирателей.

Они опасаются, что весь период всероссийского голосования, который будет проходить всю неделю до 1 июля, может стать причиной новой вспышки коронавируса. «Стоит заразиться хотя бы одному члену комиссии, как с огромной вероятностью вся комиссия тоже окажется заражена. А после каждого дня работы мы будем идти домой и приносить с собой болезнь. Мы не только подвергаем смертельной опасности жизни наших семей, мы рискуем стать настоящими убийцами и для многих избирателей. Голосование 1 июля — это бессмысленный риск. Еще 20 марта Элла Памфилова объяснила, что поправки юридически уже приняты, а голосование — это жест доброй воли со стороны президента, который хочет услышать народ. Но нужно ли делать это такой ценой, и почему эту цену заставляют платить нас, членов избирательных комиссий?» — нагнетают атмосферу авторы открытого письма. Также он считают, что все меры защиты, которые будут предприняты в ходе плебисцита, не смогут оградить граждан от возможного заражения.

ИА «Банкфакс» запросил комментарий у избиркома Алтайского края о том, были ли случаи отказов и какие меры принимаются для безопасности избирателей и членов УИК. «В данный момент в работе с кадровым составом участковых избирательных комиссий на первом плане находятся вопросы обеспечения их личной безопасности и безопасности участников общероссийского голосования», — пояснили в крайизбиркоме. Также для членов избирательных комиссий в ближайшее время пройдет серия обучающих мероприятий по противовирусной безопасности, которая была проработана и согласована с Центризбиркомом и Роспотребнадзором. Однако на вопрос корреспондента о том, поступали ли подобные мотивированные отказы от работы из УИКов Алтайского края, крайизбирком не ответил. По сути, такой ответ повторил заверения начальницы ЦИК Эллы Памфиловой, по словам которой, проголосовать будет безопаснее, чем сходить в магазин.

В то же время стало известно, что отказное движение готовы поддержать и в Алтайском крае. Об этом, к примеру, «Банкфаксу» рассказал член Центральной районной территориальной избирательной комиссии Барнаула с с правом решающего голоса Владимир Лямкин, который представляет партию «Парнас». Он отметил, что, если у его коллег есть основания опасаться за себя и жизни близких, то они вправе отказаться работать на голосовании. При этом он подчеркнул важность участия в работе комиссий их членов с правом решающего голоса, поскольку, по его мнению, в данной ситуации «фактически отсутствует возможность направить независимых наблюдателей», а представители оппозиции в УИКах могут создать баланс. По его словам, именно поэтому участие представителей всех партий важно, так как они могут воспрепятствовать возможным нарушениям на участках.

Несмотря на это, Лямкин считает, что мысль открытого письма членов УИК правильная и несколько его знакомых коллег уже готовы присоединиться к забастовке. «Если будет видно, что эпидемиологическая ситуация тяжелая, а людей гонят без надежных средств защиты выполнять работу даже сверх обычной, то члены УИК с правом решающего голоса не только вправе, но и должны отказываться. Беда в том, что зная наше государство, сложно доверять официальной статистике по заболевшим. Придется ориентироваться не только на официальную информацию, но и на другие источники. Несколько членов УИК уже сегодня готовы были присоединиться к забастовке, но я пока просил подождать, чтобы понять насколько действительно будет опасно работать в этих условиях», — рассказал Владимир Лямкин.

Как бы то ни было, другие собеседники «Банкфакса» считают, что такое отказное движение в преддверии голосования по поправкам к Конституции не обретет массовый характер. К примеру, источник в одном из УИКов Бийска говорит, что на его участке от работы никто не откажется, предполагая, что так же решат и коллеги по всему городу. По его словам, для большинства членов участковых комиссий такая работа — хорошая возможность официально заработать, и от нее мало кто откажется, по крайней мере в Бийске, особенно на фоне экономического кризиса и эпидемических ограничений.

Напомним, что основное голосование по поправкам к Конституции РФ пройдет 1 июля, а также выразить свое мнение можно в течение недели до этого. В связи с ковидной ситуацией все участники плебисцита будут обеспечены средствами защиты, некоторые избирательные участки будут находиться на улице. При этом в СМИ также появилась информация о том, что в отдельных субъектах РФ власти завлекают избирателей на участки розыгрышем квартир, автомобилей, бытовой техники.

Накануне стало известно, что алтайские единороссы намерены покрыть своими наблюдателями все 1802 избирательных участка. Соответствующее соглашение реготделение подписало с Общественной палатой Алтайского края. При этом КПРФ своих наблюдателей посылать не собирается, в соответствии с позицией ЦК, а другие реготделения партий, в том числе и парламентских, пока о подобных намерениях публично не заявляли.