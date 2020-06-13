Военные из Казахстана прибыли в Москву для участия в параде Победы

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Казахстанские военнослужащие прибыли в Москву для участия в параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу минобороны республики.

Отмечается, что командовать парадным расчетом будет заместитель главнокомандующего сухопутными войсками по боевой подготовке генерал-майор Даулет Оспанов.

Самолет с казахстанскими военными прибыл на военный аэродром «Чкаловский» в пятницу, 12 июня.

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