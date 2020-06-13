Посол России в Белоруссии призвал страны учитывать интересы друг друга

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Reuters

Проблемы между Россией и Белоруссией показывают, что странам нужно прислушиваться друг к другу и учитывать взаимные интересы, об этом пишет «Известия» со ссылкой на посла РФ в Белоруссии Дмитрия Мезенцева.

«Вице-премьер Алексей Оверчук очень четко сказал: если у белорусской стороны есть вопросы, значит, мы обязаны их слышать. И то же самое, убежден в том, так поступают и так будут поступать и белорусские друзья», — сказал дипломат.

Мезенцев выразил уверенность, что обе страны не отступят от стратегического сотрудничества, помня, что укрепление отношений между странами повышает их конкурентоспособность.

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