Ученые создали 3D-капсулу для лечения онкологических заболеваний

Ученые из университета в Остине (США, Техас) создали капсулы, которые могут использоваться для лечения онкологических заболеваний.

Эти уникальные капсулы печатаются на 3D-принтере. Их разработали исследователи из University of Sussex.

По словам исследователей, эти уникальные капсулы будут использоваться для того, чтобы дистанционно доставлять лекарства в пораженные клетки. Капсулы работают под воздействием магнитного привода, что позволяет высвобождать лекарство непосредственно в тех органах, которые нуждаются в лечении.

Ученые намерены усовершенствовать технологию транспортировки лекарств в капсулах по организму с помощью магнитов.

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По мнению авторов разработки, такой метод может повысить эффективность химиотерапии, поскольку снизит поражение здоровых клеток, при этом максимальная концентрация препарата будет высвобождаться рядом с раковыми клетками.

Капсула, созданная учеными, содержит противораковый препарат 5-фтораруцил, который помещен в магнитный цилиндр полидиметилксилокана и 3D-печатного резервуара. Тестирование этих капсул показало, что они успешно справляются с раковыми клетками.

По словам автора исследования Кена Ши, созданное устройство поможет повысить эффективность многих препаратов, снизив их негативное влияние на организм в целом.

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