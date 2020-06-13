«Страшное оружие»: Украина произведет боеприпасы для «Ольхи-М»

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РСЗО «Ольха»

РСЗО «Ольха»

Министерство обороны Украины

Украинский Павлоградский химический завод налаживает производство ракетных комплексов. Директор предприятия Леонид Шиман не исключил, что завод займется и созданием около 2,5 тыс. боеприпасов для «Ольхи-М», которая по его словам, может уничтожить российский НПЗ в Ростовской области. Для усиленной работы украинского предприятия были наняты новые 540 сотрудников.

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На Украине возобновлено создание новых ракетных комплексов, в том числе будет произведено порядка 2,5 тыс. корректируемых боеприпасов для «Ольхи-М», которыми украинцы пытались запугать Россию, передает ФАН. Для этих целей Павлоградский химический завод нанял 540 новых сотрудников.

По словам главы предприятия Леонида Шимана, будут наняты еще 1,5 тыс. работников, если завод будет полностью загружен. Завод занимается производством топлива для реактивных систем залпового огня «Ольха-М», противокорабельных комплексов «Нептун», реактивных снарядов «Тайфун» и оперативно-тактических комплексов «Гром».

Шиман, как пишет телеканал «360» ранее отмечал, что новое топливо получается в результате переработки старого. «В результате появляется чистый октоген, которым можно снаряжать любые боевые части ракет или любое новое ракетное топливо», — пояснил он.

Ранее украинские СМИ называли «Ольху-М» «страшным оружием», которое способно «выжигать» российские войска «в случае вторжения». Производство этого типа ракеты началось на Украине в начале прошлого года. В конце апреля «Страна.ua» сообщила об опубликовании кадров испытания украинского вооружения.

Видео летных испытаний «Ольхи-М», которые прошли на государственном полигоне, обнародовал Генеральный штаб ВСУ, разместив их на своей странице в Facebook.

«При активном участии специалистов Вооруженных Сил Украины продолжается последовательная реализация украинской ракетной программы. На Государственном испытательном полигоне в Одесской области в рамках подготовки к проведению государственных испытаний продолжаются летные испытания украинской ракеты «Ольха-М», — говорится в сообщении.

300-мм ракета «Ольха-М», которая способна поразить цель, расположенную в 100 км, может быть направлена на российские инфраструктурные объекты, уверен Шиман. По его словам, ракета может быть использована для устранения нефтеперерабатывающего завода в Ростовской области, передает издание «Цензор».

«Удары «Ольхой» могут быть нанесены и по их [российской] критической инфраструктуре, вроде того же «Каменского» [НПЗ в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области]», — заявил в апреле Шиман. Он добавил, что «Ольха» может быть использована как средство сдерживания «в случае нового широкомасштабного наступления РФ».

В ответ на такое заявление первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс отметил, что директора украинского Павлоградского химического завода стоит поместить в психбольницу. «На отдельных деятелей в Украине, наверное, действует особый вид вируса, который поражает головной мозг. В результате появляются такие идиотские высказывания. Таких людей нужно помещать в обсервацию на базе психиатрической больницы», — выразил Фикс свое мнение в комментарии РИА «Новости».

Он добавил, что подобные высказывания дискредитируют в целом всю государственную власть на Украине.

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик, в свою очередь, заявил, что в настоящее время необходимо налаживать диалог России и Украины, так как тема угроз устарела. «Директор Павлоградского химзавода заявляет, что украинское «чудо-оружие» может стать серьезной угрозой для России. Эта тема уже давно устарела, пора переходить к налаживанию диалога между странами», — сказал он в разговоре с RT.

При этом он отметил, что в то время, как все страны помогают друг другу в борьбе с пандемией коронавируса, Украина продолжает «грезить «войной» с Россией».

Тем не менее на Украине все чаще звучат слова о надежной военной защите страны. так, в середине апреля этого года бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что не может не радоваться тому, что Украина «фактически» имеет ракеты, которые якобы способны уничтожить цели на большом расстоянии. Кроме того, по его словам, у страны есть и крылатые ракеты, которые «могут надежно уничтожать» любую морскую цель в Черном и Азовском морях, защищая украинское побережье.

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